Рейтинг@Mail.ru
Британия испытала гиперзвуковой ракетный двигатель - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 06.04.2025 (обновлено: 12:47 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/dvigatel-2009626581.html
Британия испытала гиперзвуковой ракетный двигатель
Британия испытала гиперзвуковой ракетный двигатель - РИА Новости, 06.04.2025
Британия испытала гиперзвуковой ракетный двигатель
Великобритания совместно с США успешно испытала гиперзвуковой ракетный двигатель, следует из заявления британского минобороны. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T12:19:00+03:00
2025-04-06T12:47:00+03:00
сша
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Великобритания совместно с США успешно испытала гиперзвуковой ракетный двигатель, следует из заявления британского минобороны."Британские ученые завершили ключевое испытание гиперзвукового двигателя, ставшее возможным благодаря тесному сотрудничеству между правительством Великобритании, промышленностью и правительством США. Двигательная система предназначена для питания прототипа передовой гиперзвуковой крылатой ракеты", - говорится в релизе, опубликованном на сайте британского правительства.Отмечается, что эти испытания должны обеспечить подготовку к 2030 году прототипа гиперзвукового оружия.Как говорится в заявлении, 233 успешных статических испытаний были проведены в течение шести недель в исследовательском центре американского космического агентства НАСА в штате Вирджиния с анализом в режиме реального времени для доработки конструктивных элементов.В них принимали участие британская лаборатория оборонной науки и техники (Dstl), исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL), а также оборонные фирмы, включая британскую Gas Dynamics.
https://ria.ru/20250224/kosmos-2001191131.html
https://ria.ru/20250330/f-35-2008287352.html
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5a2f9980e75c028ba638ee07f39e895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, великобритания
США, В мире, Великобритания
Британия испытала гиперзвуковой ракетный двигатель

Британия совместно с США испытала гиперзвуковой ракетный двигатель

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Великобритания совместно с США успешно испытала гиперзвуковой ракетный двигатель, следует из заявления британского минобороны.
"Британские ученые завершили ключевое испытание гиперзвукового двигателя, ставшее возможным благодаря тесному сотрудничеству между правительством Великобритании, промышленностью и правительством США. Двигательная система предназначена для питания прототипа передовой гиперзвуковой крылатой ракеты", - говорится в релизе, опубликованном на сайте британского правительства.
Запуск ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Новые двигатели помогут освоить "сверхнизкий космос", заявил разработчик
24 февраля, 03:42
Отмечается, что эти испытания должны обеспечить подготовку к 2030 году прототипа гиперзвукового оружия.
Как говорится в заявлении, 233 успешных статических испытаний были проведены в течение шести недель в исследовательском центре американского космического агентства НАСА в штате Вирджиния с анализом в режиме реального времени для доработки конструктивных элементов.
В них принимали участие британская лаборатория оборонной науки и техники (Dstl), исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL), а также оборонные фирмы, включая британскую Gas Dynamics.
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Британия закупит у США партию истребителей F-35, пишет Times
30 марта, 22:40
 
СШАВ миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала