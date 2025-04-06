https://ria.ru/20250406/dvigatel-2009626581.html

Британия испытала гиперзвуковой ракетный двигатель

Британия испытала гиперзвуковой ракетный двигатель - РИА Новости, 06.04.2025

Британия испытала гиперзвуковой ракетный двигатель

Великобритания совместно с США успешно испытала гиперзвуковой ракетный двигатель, следует из заявления британского минобороны. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T12:19:00+03:00

2025-04-06T12:19:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Великобритания совместно с США успешно испытала гиперзвуковой ракетный двигатель, следует из заявления британского минобороны."Британские ученые завершили ключевое испытание гиперзвукового двигателя, ставшее возможным благодаря тесному сотрудничеству между правительством Великобритании, промышленностью и правительством США. Двигательная система предназначена для питания прототипа передовой гиперзвуковой крылатой ракеты", - говорится в релизе, опубликованном на сайте британского правительства.Отмечается, что эти испытания должны обеспечить подготовку к 2030 году прототипа гиперзвукового оружия.Как говорится в заявлении, 233 успешных статических испытаний были проведены в течение шести недель в исследовательском центре американского космического агентства НАСА в штате Вирджиния с анализом в режиме реального времени для доработки конструктивных элементов.В них принимали участие британская лаборатория оборонной науки и техники (Dstl), исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL), а также оборонные фирмы, включая британскую Gas Dynamics.

https://ria.ru/20250224/kosmos-2001191131.html

https://ria.ru/20250330/f-35-2008287352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире, великобритания