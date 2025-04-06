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В Москве на МСД столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 06.04.2025
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20:22 06.04.2025 (обновлено: 20:29 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/dtp-2009684884.html
В Москве на МСД столкнулись пять автомобилей
В Москве на МСД столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 06.04.2025
В Москве на МСД столкнулись пять автомобилей
Пять автомобилей столкнулись на московском скоростном диаметре, один из них перевернулся, предварительно, пострадавших нет, сообщает департамент транспорта... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T20:22:00+03:00
2025-04-06T20:29:00+03:00
происшествия
авто
департамент транспорта г. москвы
москва
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на московском скоростном диаметре, один из них перевернулся, предварительно, пострадавших нет, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На ЮВХ (в районе Кантемировской улицы, дома 3, корпуса 6) столкнулись пять автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Дептранс уточнил, что движение в районе ДТП затруднено, и посоветовал выбирать пути объезда.
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происшествия, авто, департамент транспорта г. москвы, москва
Происшествия, Авто, Департамент транспорта г. Москвы, Москва
В Москве на МСД столкнулись пять автомобилей

На ЮВХ в районе Кантемировской улицы столкнулись пять машин, одна перевернулась

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДорожая обстановка в Москве
Дорожая обстановка в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на московском скоростном диаметре, один из них перевернулся, предварительно, пострадавших нет, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.
«
"На ЮВХ (в районе Кантемировской улицы, дома 3, корпуса 6) столкнулись пять автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Дептранс уточнил, что движение в районе ДТП затруднено, и посоветовал выбирать пути объезда.
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