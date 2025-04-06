https://ria.ru/20250406/dtp-2009684884.html

В Москве на МСД столкнулись пять автомобилей

В Москве на МСД столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 06.04.2025

В Москве на МСД столкнулись пять автомобилей

Пять автомобилей столкнулись на московском скоростном диаметре, один из них перевернулся, предварительно, пострадавших нет, сообщает департамент транспорта... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T20:22:00+03:00

2025-04-06T20:22:00+03:00

2025-04-06T20:29:00+03:00

происшествия

авто

департамент транспорта г. москвы

москва

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на московском скоростном диаметре, один из них перевернулся, предварительно, пострадавших нет, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На ЮВХ (в районе Кантемировской улицы, дома 3, корпуса 6) столкнулись пять автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Дептранс уточнил, что движение в районе ДТП затруднено, и посоветовал выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20250325/moskva-2007111407.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, департамент транспорта г. москвы, москва