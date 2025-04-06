https://ria.ru/20250406/dodon-2009619648.html

Додон заявил о неизбежном восстановлении партнерства с Россией

Додон заявил о неизбежном восстановлении партнерства с Россией - РИА Новости, 06.04.2025

Додон заявил о неизбежном восстановлении партнерства с Россией

Молдавия восстановит стратегическое партнерство с Россией, поскольку это отвечает национальным интересам страны и соответствует желанию большинства ее граждан,... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T11:23:00+03:00

2025-04-06T11:23:00+03:00

2025-04-06T11:23:00+03:00

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КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Молдавия восстановит стратегическое партнерство с Россией, поскольку это отвечает национальным интересам страны и соответствует желанию большинства ее граждан, заявил бывший президент республики Игорь Додон в своем Telegram-канале. Экс-глава республики опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину по случаю 33-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. "Молдавию и Россию всегда связывали крепкая дружба и плодотворное сотрудничество, у нас общие исторические, культурные и духовные корни. Мы в полной мере восстановим стратегическое партнёрство с Российской Федерацией. Это наш национальный интерес и желание большинства наших граждан", - написал Додон. По его словам, несмотря на текущие сложности в двусторонних отношениях, "временщикам у власти в Молдавии не удастся рассорить наши народы". Дипломатические отношения между Молдавией и Российской Федерацией были установлены 6 апреля 1992 года. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20250204/partija-1997308431.html

https://ria.ru/20240907/moldavija-1971245654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, молдавия, москва, игорь додон, владимир путин, майя санду, в мире