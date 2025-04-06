Додон заявил о неизбежном восстановлении партнерства с Россией
Додон: Молдавия неизбежно восстановит стратегическое партнерство с Россией
Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Молдавия восстановит стратегическое партнерство с Россией, поскольку это отвечает национальным интересам страны и соответствует желанию большинства ее граждан, заявил бывший президент республики Игорь Додон в своем Telegram-канале.
Экс-глава республики опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину по случаю 33-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.
"Молдавию и Россию всегда связывали крепкая дружба и плодотворное сотрудничество, у нас общие исторические, культурные и духовные корни. Мы в полной мере восстановим стратегическое партнёрство с Российской Федерацией. Это наш национальный интерес и желание большинства наших граждан", - написал Додон.
По его словам, несмотря на текущие сложности в двусторонних отношениях, "временщикам у власти в Молдавии не удастся рассорить наши народы".
Дипломатические отношения между Молдавией и Российской Федерацией были установлены 6 апреля 1992 года.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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