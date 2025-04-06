https://ria.ru/20250406/dnr-2009660555.html

Боец рассказал, какое оружие помогло в освобождении Улаклы в ДНР

Боец рассказал, какое оружие помогло в освобождении Улаклы в ДНР - РИА Новости, 06.04.2025

Боец рассказал, какое оружие помогло в освобождении Улаклы в ДНР

Населенный пункт Улаклы в ДНР был освобожден при помощи российских наземных колесных дронов "Тарик", сообщил РИА Новости военнослужащий 39-й бригады с позывным... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T16:34:00+03:00

2025-04-06T16:34:00+03:00

2025-04-06T16:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

курахово

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Населенный пункт Улаклы в ДНР был освобожден при помощи российских наземных колесных дронов "Тарик", сообщил РИА Новости военнослужащий 39-й бригады с позывным "Егерь". "На подъезде к Улаклы была разминирована главная дорога, по которой позже заходили наши ребята. Работали "Тариком" с дымами, прикрывали наступление штурмовых подразделений. Успешно отработали, наши ребята успешно зашли и, собственно говоря, населенный пункт Улаклы наш", - сказал "Егерь". По его словам, при освобождения Улаклы колесный дрон был применен не только для создания дымовой завесы, но и для снабжения сослуживцев. "Также применялся "Тарик" с доставкой мин. Мы завезли (мины - ред.) нашим парням уже в сами Улаклы, где они успешно минировали дорогу", - добавил он. Об освобождении населенного пункта Улаклы в ДНР подразделениями "Южной" группировки войск Минобороны РФ сообщило 23 февраля. Улаклы находится в шести километрах к западу от Курахово, его освобождение позволит продвигаться далее к Константинополю и объединить группировки, которые ведут наступление с севера, от Андреевки, и с юга, со стороны Сухих Ялов.

https://ria.ru/20250406/spetsoperatsiya-2009594459.html

https://ria.ru/20250405/bespilotniki-2009479109.html

донецкая народная республика

курахово

россия

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Боец с позывным "Егерь" об освобождении Улаклы в ДНР при помощи колесных дронов "Тарик" Населенный пункт Улаклы в ДНР был освобожден при помощи российских колесных дронов "Тарик", сообщил РИА Новости военнослужащий 39-й бригады с позывным "Егерь". Работали "Тариком" с дымами, прикрывали наступление штурмовых подразделений. Успешно отработали, наши ребята успешно зашли и, собственно говоря, населенный пункт Улаклы наш. По словам "Егеря", дрон применялся не только для создания дымовой завесы, но и для снабжения наших бойцов. 2025-04-06T16:34 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецкая народная республика, курахово, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия