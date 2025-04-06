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Боец рассказал, какое оружие помогло в освобождении Улаклы в ДНР - РИА Новости, 06.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 06.04.2025 (обновлено: 16:41 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/dnr-2009660555.html
Боец рассказал, какое оружие помогло в освобождении Улаклы в ДНР
Боец рассказал, какое оружие помогло в освобождении Улаклы в ДНР - РИА Новости, 06.04.2025
Боец рассказал, какое оружие помогло в освобождении Улаклы в ДНР
Населенный пункт Улаклы в ДНР был освобожден при помощи российских наземных колесных дронов "Тарик", сообщил РИА Новости военнослужащий 39-й бригады с позывным... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T16:34:00+03:00
2025-04-06T16:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
курахово
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Населенный пункт Улаклы в ДНР был освобожден при помощи российских наземных колесных дронов "Тарик", сообщил РИА Новости военнослужащий 39-й бригады с позывным "Егерь". "На подъезде к Улаклы была разминирована главная дорога, по которой позже заходили наши ребята. Работали "Тариком" с дымами, прикрывали наступление штурмовых подразделений. Успешно отработали, наши ребята успешно зашли и, собственно говоря, населенный пункт Улаклы наш", - сказал "Егерь". По его словам, при освобождения Улаклы колесный дрон был применен не только для создания дымовой завесы, но и для снабжения сослуживцев. "Также применялся "Тарик" с доставкой мин. Мы завезли (мины - ред.) нашим парням уже в сами Улаклы, где они успешно минировали дорогу", - добавил он. Об освобождении населенного пункта Улаклы в ДНР подразделениями "Южной" группировки войск Минобороны РФ сообщило 23 февраля. Улаклы находится в шести километрах к западу от Курахово, его освобождение позволит продвигаться далее к Константинополю и объединить группировки, которые ведут наступление с севера, от Андреевки, и с юга, со стороны Сухих Ялов.
https://ria.ru/20250406/spetsoperatsiya-2009594459.html
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донецкая народная республика
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Боец с позывным "Егерь" об освобождении Улаклы в ДНР при помощи колесных дронов "Тарик"
Населенный пункт Улаклы в ДНР был освобожден при помощи российских колесных дронов "Тарик", сообщил РИА Новости военнослужащий 39-й бригады с позывным "Егерь". Работали "Тариком" с дымами, прикрывали наступление штурмовых подразделений. Успешно отработали, наши ребята успешно зашли и, собственно говоря, населенный пункт Улаклы наш. По словам "Егеря", дрон применялся не только для создания дымовой завесы, но и для снабжения наших бойцов.
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донецкая народная республика, курахово, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Курахово, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Боец рассказал, какое оружие помогло в освобождении Улаклы в ДНР

Российские наземные дроны "Тарик" помогли в освобождении Улаклы в ДНР

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Населенный пункт Улаклы в ДНР был освобожден при помощи российских наземных колесных дронов "Тарик", сообщил РИА Новости военнослужащий 39-й бригады с позывным "Егерь".
"На подъезде к Улаклы была разминирована главная дорога, по которой позже заходили наши ребята. Работали "Тариком" с дымами, прикрывали наступление штурмовых подразделений. Успешно отработали, наши ребята успешно зашли и, собственно говоря, населенный пункт Улаклы наш", - сказал "Егерь".
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По его словам, при освобождения Улаклы колесный дрон был применен не только для создания дымовой завесы, но и для снабжения сослуживцев.
"Также применялся "Тарик" с доставкой мин. Мы завезли (мины - ред.) нашим парням уже в сами Улаклы, где они успешно минировали дорогу", - добавил он.
Об освобождении населенного пункта Улаклы в ДНР подразделениями "Южной" группировки войск Минобороны РФ сообщило 23 февраля. Улаклы находится в шести километрах к западу от Курахово, его освобождение позволит продвигаться далее к Константинополю и объединить группировки, которые ведут наступление с севера, от Андреевки, и с юга, со стороны Сухих Ялов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКураховоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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