https://ria.ru/20250406/dnr-2009660555.html
Боец рассказал, какое оружие помогло в освобождении Улаклы в ДНР
Боец рассказал, какое оружие помогло в освобождении Улаклы в ДНР - РИА Новости, 06.04.2025
Боец рассказал, какое оружие помогло в освобождении Улаклы в ДНР
Населенный пункт Улаклы в ДНР был освобожден при помощи российских наземных колесных дронов "Тарик", сообщил РИА Новости военнослужащий 39-й бригады с позывным... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T16:34:00+03:00
2025-04-06T16:34:00+03:00
2025-04-06T16:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
курахово
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Населенный пункт Улаклы в ДНР был освобожден при помощи российских наземных колесных дронов "Тарик", сообщил РИА Новости военнослужащий 39-й бригады с позывным "Егерь". "На подъезде к Улаклы была разминирована главная дорога, по которой позже заходили наши ребята. Работали "Тариком" с дымами, прикрывали наступление штурмовых подразделений. Успешно отработали, наши ребята успешно зашли и, собственно говоря, населенный пункт Улаклы наш", - сказал "Егерь". По его словам, при освобождения Улаклы колесный дрон был применен не только для создания дымовой завесы, но и для снабжения сослуживцев. "Также применялся "Тарик" с доставкой мин. Мы завезли (мины - ред.) нашим парням уже в сами Улаклы, где они успешно минировали дорогу", - добавил он. Об освобождении населенного пункта Улаклы в ДНР подразделениями "Южной" группировки войск Минобороны РФ сообщило 23 февраля. Улаклы находится в шести километрах к западу от Курахово, его освобождение позволит продвигаться далее к Константинополю и объединить группировки, которые ведут наступление с севера, от Андреевки, и с юга, со стороны Сухих Ялов.
https://ria.ru/20250406/spetsoperatsiya-2009594459.html
https://ria.ru/20250405/bespilotniki-2009479109.html
донецкая народная республика
курахово
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Боец с позывным "Егерь" об освобождении Улаклы в ДНР при помощи колесных дронов "Тарик"
Населенный пункт Улаклы в ДНР был освобожден при помощи российских колесных дронов "Тарик", сообщил РИА Новости военнослужащий 39-й бригады с позывным "Егерь". Работали "Тариком" с дымами, прикрывали наступление штурмовых подразделений. Успешно отработали, наши ребята успешно зашли и, собственно говоря, населенный пункт Улаклы наш.
По словам "Егеря", дрон применялся не только для создания дымовой завесы, но и для снабжения наших бойцов.
2025-04-06T16:34
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донецкая народная республика, курахово, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
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Боец рассказал, какое оружие помогло в освобождении Улаклы в ДНР
Российские наземные дроны "Тарик" помогли в освобождении Улаклы в ДНР