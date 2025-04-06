https://ria.ru/20250406/dmitriev-2009645046.html

Глава РФПИ заявил о заинтересованности США вести бизнес в России

Глава РФПИ заявил о заинтересованности США вести бизнес в России - РИА Новости, 06.04.2025

Глава РФПИ заявил о заинтересованности США вести бизнес в России

Американский бизнес заинтересован в том, чтобы работать в России, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T14:13:00+03:00

2025-04-06T14:13:00+03:00

2025-04-06T16:34:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Американский бизнес заинтересован в том, чтобы работать в России, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу."Да, безусловно. <…> Во-первых, уже у нас 150 американских компаний, из которых 70% присутствуют в нашей стране 25 лет, и они никуда не уходили. И несмотря на политическое давление, они просто продолжают успешно вести бизнес в России. Во-вторых, действительно, мы видим большое количество запросов, в том числе и к нам, от американских компаний в энергетической сфере, во многих других сферах", — ответил он на вопрос, готовы ли, по его мнению, предприниматели из Штатов вернуться к торговле с Москвой.При этом, как подчеркнул глава РФПИ, российские власти отдадут приоритет отечественным компаниям и их сотрудничеству с иностранцами. "Я думаю, именно фокус на совместных партнерствах — самый правильный фокус в дальнейшем движении с американским бизнесом, который действительно заинтересован в том, чтобы работать в России", — добавил Дмитриев.Ведущий интервью отметил, что ему пока не известно об официальных запросах Вашингтона к Москве в связи с возвращением на рынок американских компаний.Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что в среду-четверг по поручению президента России Владимира Путина проводил встречи в Вашингтоне с ключевыми чиновниками администрации американского лидера Дональда Трампа. По словам главы РФПИ, на переговорах обсуждали много вопросов по восстановлению отношений между двумя странами, включая экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.Президент Владимир Путин в марте заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в Россию западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из страны фирм и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.

https://ria.ru/20250404/ssha-2009138101.html

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