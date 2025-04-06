Глава РФПИ заявил о заинтересованности США вести бизнес в России
Глава РФПИ Дмитриев: американский бизнес заинтересован в работе в России
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Американский бизнес заинтересован в том, чтобы работать в России, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу.
"Да, безусловно. <…> Во-первых, уже у нас 150 американских компаний, из которых 70% присутствуют в нашей стране 25 лет, и они никуда не уходили. И несмотря на политическое давление, они просто продолжают успешно вести бизнес в России. Во-вторых, действительно, мы видим большое количество запросов, в том числе и к нам, от американских компаний в энергетической сфере, во многих других сферах", — ответил он на вопрос, готовы ли, по его мнению, предприниматели из Штатов вернуться к торговле с Москвой.
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При этом, как подчеркнул глава РФПИ, российские власти отдадут приоритет отечественным компаниям и их сотрудничеству с иностранцами.
"Я думаю, именно фокус на совместных партнерствах — самый правильный фокус в дальнейшем движении с американским бизнесом, который действительно заинтересован в том, чтобы работать в России", — добавил Дмитриев.
Ведущий интервью отметил, что ему пока не известно об официальных запросах Вашингтона к Москве в связи с возвращением на рынок американских компаний.
Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что в среду-четверг по поручению президента России Владимира Путина проводил встречи в Вашингтоне с ключевыми чиновниками администрации американского лидера Дональда Трампа. По словам главы РФПИ, на переговорах обсуждали много вопросов по восстановлению отношений между двумя странами, включая экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
Президент Владимир Путин в марте заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в Россию западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из страны фирм и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
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