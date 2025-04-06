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В московском метро четырехлетней девочке зажало ногу на эскалаторе
В московском метро четырехлетней девочке зажало ногу на эскалаторе - РИА Новости, 06.04.2025
В московском метро четырехлетней девочке зажало ногу на эскалаторе
Четырехлетней девочке зажало ногу на эскалаторе в переходе станции "Таганская" Московского метрополитена из-за неосторожности родителей, ребенку вызвали скорую... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T22:38:00+03:00
2025-04-06T22:38:00+03:00
2025-04-06T22:38:00+03:00
московский метрополитен
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Четырехлетней девочке зажало ногу на эскалаторе в переходе станции "Таганская" Московского метрополитена из-за неосторожности родителей, ребенку вызвали скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки. "Шестого апреля около 19.30 в переходе между станциями "Таганская" Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий из-за неосторожности родителей и нарушения правил пользования метрополитеном у девочки четырех лет нога застряла между ступенями и балюстрадой эскалатора. Эскалатор был немедленно остановлен, сотрудники станции освободили ногу ребенка и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики оказали необходимую помощь", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что впоследствии эскалатор был оперативно запущен и в настоящий момент работает штатно. "Просим родителей быть внимательными со своими детьми на всех этапах поездки, обязательно соблюдать правила пользования метрополитеном и правила безопасного поведения", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20250402/metro-2008960637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московский метрополитен, москва, происшествия
Московский метрополитен, Москва, Происшествия
В московском метро четырехлетней девочке зажало ногу на эскалаторе
Девочке зажало ногу на эскалаторе станции метро "Таганская", ей вызвали скорую
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Четырехлетней девочке зажало ногу на эскалаторе в переходе станции "Таганская" Московского метрополитена из-за неосторожности родителей, ребенку вызвали скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
«
"Шестого апреля около 19.30 в переходе между станциями "Таганская" Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий из-за неосторожности родителей и нарушения правил пользования метрополитеном у девочки четырех лет нога застряла между ступенями и балюстрадой эскалатора. Эскалатор был немедленно остановлен, сотрудники станции освободили ногу ребенка и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики оказали необходимую помощь", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что впоследствии эскалатор был оперативно запущен и в настоящий момент работает штатно.
"Просим родителей быть внимательными со своими детьми на всех этапах поездки, обязательно соблюдать правила пользования метрополитеном и правила безопасного поведения", - подчеркнули в пресс-службе.