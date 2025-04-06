https://ria.ru/20250406/devochka-2009706164.html

В московском метро четырехлетней девочке зажало ногу на эскалаторе

В московском метро четырехлетней девочке зажало ногу на эскалаторе - РИА Новости, 06.04.2025

В московском метро четырехлетней девочке зажало ногу на эскалаторе

Четырехлетней девочке зажало ногу на эскалаторе в переходе станции "Таганская" Московского метрополитена из-за неосторожности родителей, ребенку вызвали скорую... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T22:38:00+03:00

2025-04-06T22:38:00+03:00

2025-04-06T22:38:00+03:00

московский метрополитен

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Четырехлетней девочке зажало ногу на эскалаторе в переходе станции "Таганская" Московского метрополитена из-за неосторожности родителей, ребенку вызвали скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки. "Шестого апреля около 19.30 в переходе между станциями "Таганская" Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий из-за неосторожности родителей и нарушения правил пользования метрополитеном у девочки четырех лет нога застряла между ступенями и балюстрадой эскалатора. Эскалатор был немедленно остановлен, сотрудники станции освободили ногу ребенка и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики оказали необходимую помощь", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что впоследствии эскалатор был оперативно запущен и в настоящий момент работает штатно. "Просим родителей быть внимательными со своими детьми на всех этапах поездки, обязательно соблюдать правила пользования метрополитеном и правила безопасного поведения", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20250402/metro-2008960637.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московский метрополитен, москва, происшествия