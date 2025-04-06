https://ria.ru/20250406/devochka-2009642144.html

В Курской области девочка оказала первую помощь родителям после обстрела

В Курской области девочка оказала первую помощь родителям после обстрела - РИА Новости, 06.04.2025

В Курской области девочка оказала первую помощь родителям после обстрела

Одиннадцатилетняя Олеся из села Гуево в Курской области рассказала РИА Новости, что после обстрела ВСУ ее родители получили ранения, и она оказала им первую... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T14:03:00+03:00

2025-04-06T14:03:00+03:00

2025-04-06T14:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 6 апр – РИА Новости. Одиннадцатилетняя Олеся из села Гуево в Курской области рассказала РИА Новости, что после обстрела ВСУ ее родители получили ранения, и она оказала им первую помощь. Военнослужащие 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" организовывают и выводят группы мирных граждан из Гуево. "Я не слышала ни свиста, ничего. Я почти что была в самом низу, на предпоследней ступеньке стояла. И над головой такая жёлтая, как вспышка. Голову вот так закачало, я чуть не упала… Выхожу из-за угла, смотрю, папа по ступенькам вот так сползает вниз... Ну, для начала я обработала рану. Перекисью (водорода – ред.) обработали", – рассказала Олеся агентству. Она уточнила, что во время украинского обстрела пострадала ее мать. Осколок снаряда повредил руку женщины. Олеся обработала руку матери и перевязала рану. Кроме того, ее отец получил контузию и частично потерял слух, девочка также оказала ему помощь. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://ria.ru/20241230/vsu-1992055177.html

https://ria.ru/20250406/bezhenets-2009602997.html

https://ria.ru/20250405/vsu-2009541431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)