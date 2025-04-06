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В Курской области девочка оказала первую помощь родителям после обстрела - РИА Новости, 06.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:03 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/devochka-2009642144.html
В Курской области девочка оказала первую помощь родителям после обстрела
В Курской области девочка оказала первую помощь родителям после обстрела - РИА Новости, 06.04.2025
В Курской области девочка оказала первую помощь родителям после обстрела
Одиннадцатилетняя Олеся из села Гуево в Курской области рассказала РИА Новости, что после обстрела ВСУ ее родители получили ранения, и она оказала им первую... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T14:03:00+03:00
2025-04-06T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 6 апр – РИА Новости. Одиннадцатилетняя Олеся из села Гуево в Курской области рассказала РИА Новости, что после обстрела ВСУ ее родители получили ранения, и она оказала им первую помощь. Военнослужащие 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" организовывают и выводят группы мирных граждан из Гуево. "Я не слышала ни свиста, ничего. Я почти что была в самом низу, на предпоследней ступеньке стояла. И над головой такая жёлтая, как вспышка. Голову вот так закачало, я чуть не упала… Выхожу из-за угла, смотрю, папа по ступенькам вот так сползает вниз... Ну, для начала я обработала рану. Перекисью (водорода – ред.) обработали", – рассказала Олеся агентству. Она уточнила, что во время украинского обстрела пострадала ее мать. Осколок снаряда повредил руку женщины. Олеся обработала руку матери и перевязала рану. Кроме того, ее отец получил контузию и частично потерял слух, девочка также оказала ему помощь. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
https://ria.ru/20241230/vsu-1992055177.html
https://ria.ru/20250406/bezhenets-2009602997.html
https://ria.ru/20250405/vsu-2009541431.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области девочка оказала первую помощь родителям после обстрела

В Гуево 11-летняя девочка оказала первую помощь родителям после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КУРСК, 6 апр – РИА Новости. Одиннадцатилетняя Олеся из села Гуево в Курской области рассказала РИА Новости, что после обстрела ВСУ ее родители получили ранения, и она оказала им первую помощь.
Военнослужащие 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" организовывают и выводят группы мирных граждан из Гуево.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Жительница Курской области рассказала о ранении детей при обстреле ВСУ
30 декабря 2024, 10:44
"Я не слышала ни свиста, ничего. Я почти что была в самом низу, на предпоследней ступеньке стояла. И над головой такая жёлтая, как вспышка. Голову вот так закачало, я чуть не упала… Выхожу из-за угла, смотрю, папа по ступенькам вот так сползает вниз... Ну, для начала я обработала рану. Перекисью (водорода – ред.) обработали", – рассказала Олеся агентству.
Она уточнила, что во время украинского обстрела пострадала ее мать. Осколок снаряда повредил руку женщины. Олеся обработала руку матери и перевязала рану. Кроме того, ее отец получил контузию и частично потерял слух, девочка также оказала ему помощь.
Местный житель покидает город Дзержинск (Торецк) - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Беженец из Дзержинска рассказал, как четыре дня не мог похоронить соседа
Вчера, 08:56
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
ВСУ обстреляли группу мирных жителей при эвакуации из Гуево
5 апреля, 16:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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