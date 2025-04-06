В Курской области девочка оказала первую помощь родителям после обстрела
В Гуево 11-летняя девочка оказала первую помощь родителям после обстрела ВСУ
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КУРСК, 6 апр – РИА Новости. Одиннадцатилетняя Олеся из села Гуево в Курской области рассказала РИА Новости, что после обстрела ВСУ ее родители получили ранения, и она оказала им первую помощь.
Военнослужащие 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" организовывают и выводят группы мирных граждан из Гуево.
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"Я не слышала ни свиста, ничего. Я почти что была в самом низу, на предпоследней ступеньке стояла. И над головой такая жёлтая, как вспышка. Голову вот так закачало, я чуть не упала… Выхожу из-за угла, смотрю, папа по ступенькам вот так сползает вниз... Ну, для начала я обработала рану. Перекисью (водорода – ред.) обработали", – рассказала Олеся агентству.
Она уточнила, что во время украинского обстрела пострадала ее мать. Осколок снаряда повредил руку женщины. Олеся обработала руку матери и перевязала рану. Кроме того, ее отец получил контузию и частично потерял слух, девочка также оказала ему помощь.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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