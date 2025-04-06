https://ria.ru/20250406/deptrans-2009603274.html
Московским водителям посоветовали пересесть на городской транспорт
Московским водителям посоветовали пересесть на городской транспорт - РИА Новости, 06.04.2025
Московским водителям посоветовали пересесть на городской транспорт
Столичный дептранс порекомендовал использовать городской транспорт из-за снега, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T08:57:00+03:00
2025-04-06T08:57:00+03:00
2025-04-06T08:57:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Столичный дептранс порекомендовал использовать городской транспорт из-за снега, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Сегодня и завтра будет идти снег. ЦОДД рекомендует выезжать только на зимней резине. По прогнозу синоптиков, сегодня и до вторника в Москве обещают снег и сильный ветер. Также возможна гололедица. Если вы уже заменили зимнюю резину на летнюю, то рекомендуем использовать для поездок городской транспорт", - говорится в сообщении. Также ведомство рекомендует избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Кроме того, подчеркнули, что за обстановкой на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.
https://ria.ru/20250406/tishkovets-2009601264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, центр организации дорожного движения (цодд)
Городское хозяйство Москвы, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
Московским водителям посоветовали пересесть на городской транспорт
Московским водителям посоветовали пересесть на городской транспорт из-за снега