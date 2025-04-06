https://ria.ru/20250406/deptrans-2009603274.html

Московским водителям посоветовали пересесть на городской транспорт

Московским водителям посоветовали пересесть на городской транспорт - РИА Новости, 06.04.2025

Московским водителям посоветовали пересесть на городской транспорт

Столичный дептранс порекомендовал использовать городской транспорт из-за снега, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T08:57:00+03:00

2025-04-06T08:57:00+03:00

2025-04-06T08:57:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Столичный дептранс порекомендовал использовать городской транспорт из-за снега, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Сегодня и завтра будет идти снег. ЦОДД рекомендует выезжать только на зимней резине. По прогнозу синоптиков, сегодня и до вторника в Москве обещают снег и сильный ветер. Также возможна гололедица. Если вы уже заменили зимнюю резину на летнюю, то рекомендуем использовать для поездок городской транспорт", - говорится в сообщении. Также ведомство рекомендует избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Кроме того, подчеркнули, что за обстановкой на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

https://ria.ru/20250406/tishkovets-2009601264.html

москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, центр организации дорожного движения (цодд)