На директора Берлинского центра Карнеги Габуева* завели уголовное дело
На директора центра Карнеги Габуева завели уголовное дело по двум статьям
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Уголовное дело по двум статьям завели в России на признанного иноагентом директора Берлинского центра Карнеги** Александра Габуева*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В отношении Александра Габуева* возбуждено уголовное дело по статьям 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности) и 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, Габуев* не маркировал посты в Telegram как иноагент.
Минюст РФ в мае 2023 года внес Габуева* реестр иноагентов. По данным министерства, он был включен в реестр за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ, призывы против специальной военной операции и получение поддержки со стороны иностранных информационных площадок.
Фонд Карнеги** был включен в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, в июле 2024 года.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
**Признан в России нежелательной организацией.
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