https://ria.ru/20250406/delo-2009597794.html

На директора Берлинского центра Карнеги Габуева* завели уголовное дело

На директора Берлинского центра Карнеги Габуева* завели уголовное дело - РИА Новости, 06.04.2025

На директора Берлинского центра Карнеги Габуева* завели уголовное дело

Уголовное дело по двум статьям завели в России на признанного иноагентом директора Берлинского центра Карнеги** Александра Габуева*, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T06:35:00+03:00

2025-04-06T06:35:00+03:00

2025-04-06T06:35:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Уголовное дело по двум статьям завели в России на признанного иноагентом директора Берлинского центра Карнеги** Александра Габуева*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В отношении Александра Габуева* возбуждено уголовное дело по статьям 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности) и 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сказал собеседник агентства. По его словам, Габуев* не маркировал посты в Telegram как иноагент. Минюст РФ в мае 2023 года внес Габуева* реестр иноагентов. По данным министерства, он был включен в реестр за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ, призывы против специальной военной операции и получение поддержки со стороны иностранных информационных площадок. Фонд Карнеги** был включен в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, в июле 2024 года.*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.**Признан в России нежелательной организацией.

https://ria.ru/20250403/ekaterinburg-2009183366.html

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россия, александр габуев, telegram, фонд карнеги