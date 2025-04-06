https://ria.ru/20250406/dagestan-2009686936.html
В Дагестане вновь вспыхнул природный пожар
В Дагестане вновь вспыхнул природный пожар - РИА Новости, 06.04.2025
В Дагестане вновь вспыхнул природный пожар
Природный пожар вновь разгорелся вблизи села Инкучимахи Левашинского района Дагестана, где возгорание было ликвидировано в пятницу, информирует пресс-служба... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T20:32:00+03:00
2025-04-06T20:32:00+03:00
2025-04-06T20:32:00+03:00
происшествия
левашинский район
акушинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974074470_0:388:632:744_1920x0_80_0_0_2a934ef57f2445dea14ab164c2ea7272.jpg
МАХАЧКАЛА, 6 апр - РИА Новости. Природный пожар вновь разгорелся вблизи села Инкучимахи Левашинского района Дагестана, где возгорание было ликвидировано в пятницу, информирует пресс-служба главного управления МЧС России по республике. В минувшее воскресенье началось задымление и возгорание леса возле села Инкучимахи. В четверг в администрации района сообщили РИА Новости, что огонь преодолел около 3 гектаров, тлением охвачено порядка 10 гектаров. В пятницу было объявлено о полной ликвидации пожара. "В Левашинском районе в 1,7 километре от населенного пункта Инкучимахи проводятся работы по тушению ландшафтного (природного) пожара на земля муниципального значения… в труднодоступной местности на вершине горы. Площадь активного горения (тления сухой травы и растительности) - 500 квадратных метров", - сказано в сообщении. По данным на 16.00 мск, ликвидировано четыре очага возгорания. К тушению привлечено белее 120 человек. Отмечается, что угрозы населенному пункту и объектам экономики нет. С огнем также борются в соседнем Акушинском районе, где близ села Тебекмахи действуют два очага пожара в лесном массиве в труднодоступной местности. В ГУ МЧС отметили, что решение о применении авиации для тушения пожара будет приниматься в понедельник с учетом складывающейся обстановки по результатам разведки.
https://ria.ru/20250404/pozhary-2009242508.html
левашинский район
акушинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974074470_0:329:632:803_1920x0_80_0_0_c31753f54feb212676bc4b70a4028269.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, левашинский район, акушинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Левашинский район, Акушинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане вновь вспыхнул природный пожар
МЧС: природный пожар повторно разгорелся вблизи села Инкучимахи в Дагестане