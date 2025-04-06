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В Дагестане вновь вспыхнул природный пожар - РИА Новости, 06.04.2025
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20:32 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/dagestan-2009686936.html
В Дагестане вновь вспыхнул природный пожар
В Дагестане вновь вспыхнул природный пожар - РИА Новости, 06.04.2025
В Дагестане вновь вспыхнул природный пожар
Природный пожар вновь разгорелся вблизи села Инкучимахи Левашинского района Дагестана, где возгорание было ликвидировано в пятницу, информирует пресс-служба... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T20:32:00+03:00
2025-04-06T20:32:00+03:00
происшествия
левашинский район
акушинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 6 апр - РИА Новости. Природный пожар вновь разгорелся вблизи села Инкучимахи Левашинского района Дагестана, где возгорание было ликвидировано в пятницу, информирует пресс-служба главного управления МЧС России по республике. В минувшее воскресенье началось задымление и возгорание леса возле села Инкучимахи. В четверг в администрации района сообщили РИА Новости, что огонь преодолел около 3 гектаров, тлением охвачено порядка 10 гектаров. В пятницу было объявлено о полной ликвидации пожара. "В Левашинском районе в 1,7 километре от населенного пункта Инкучимахи проводятся работы по тушению ландшафтного (природного) пожара на земля муниципального значения… в труднодоступной местности на вершине горы. Площадь активного горения (тления сухой травы и растительности) - 500 квадратных метров", - сказано в сообщении. По данным на 16.00 мск, ликвидировано четыре очага возгорания. К тушению привлечено белее 120 человек. Отмечается, что угрозы населенному пункту и объектам экономики нет. С огнем также борются в соседнем Акушинском районе, где близ села Тебекмахи действуют два очага пожара в лесном массиве в труднодоступной местности. В ГУ МЧС отметили, что решение о применении авиации для тушения пожара будет приниматься в понедельник с учетом складывающейся обстановки по результатам разведки.
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левашинский район
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происшествия, левашинский район, акушинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Левашинский район, Акушинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане вновь вспыхнул природный пожар

МЧС: природный пожар повторно разгорелся вблизи села Инкучимахи в Дагестане

© Фото : Евгений Бакулин/TelegramПриродный пожар
Природный пожар - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Евгений Бакулин/Telegram
Природный пожар. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 6 апр - РИА Новости. Природный пожар вновь разгорелся вблизи села Инкучимахи Левашинского района Дагестана, где возгорание было ликвидировано в пятницу, информирует пресс-служба главного управления МЧС России по республике.
В минувшее воскресенье началось задымление и возгорание леса возле села Инкучимахи. В четверг в администрации района сообщили РИА Новости, что огонь преодолел около 3 гектаров, тлением охвачено порядка 10 гектаров. В пятницу было объявлено о полной ликвидации пожара.
«
Левашинском районе в 1,7 километре от населенного пункта Инкучимахи проводятся работы по тушению ландшафтного (природного) пожара на земля муниципального значения… в труднодоступной местности на вершине горы. Площадь активного горения (тления сухой травы и растительности) - 500 квадратных метров", - сказано в сообщении.
По данным на 16.00 мск, ликвидировано четыре очага возгорания. К тушению привлечено белее 120 человек. Отмечается, что угрозы населенному пункту и объектам экономики нет.
С огнем также борются в соседнем Акушинском районе, где близ села Тебекмахи действуют два очага пожара в лесном массиве в труднодоступной местности. В ГУ МЧС отметили, что решение о применении авиации для тушения пожара будет приниматься в понедельник с учетом складывающейся обстановки по результатам разведки.
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ПроисшествияЛевашинский районАкушинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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