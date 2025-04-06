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В США из-за непогоды погибли 15 человек - РИА Новости, 06.04.2025
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15:36 06.04.2025 (обновлено: 16:14 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/chislo-2009653182.html
В США из-за непогоды погибли 15 человек
В США из-за непогоды погибли 15 человек - РИА Новости, 06.04.2025
В США из-за непогоды погибли 15 человек
Число погибших из-за штормов, наводнений и торнадо на территории США достигло 15, сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T15:36:00+03:00
2025-04-06T16:14:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Число погибших из-за штормов, наводнений и торнадо на территории США достигло 15, сообщает газета Washington Post. "К настоящему времени погибло не менее 15 человек в пяти штатах", - пишет издание. Наибольшее число погибших было зафиксировано на западе штата Теннесси, остальные - в штатах Миссури, Арканзас, Кентукки и Индиана. Самый значительный ущерб нанесен районам Арканзаса и Кентукки, при этом метеорологи страны предупреждают о опасных для жизни наводнениях в воскресенье. Ранее Национальная метеорологическая служба США (NWS) сообщала, что угроза штормов и торнадо отмечена в девяти штатах - Арканзасе, Луизиане, Техасе, Теннесси, Миссисипи, Миссури, Кентукки, Иллинойсе и Индиане. На располагающиеся по направлению движения непогоды Алабаму, Оклахому, Огайо и Мичиган распространена угроза сильного ветра и наводнений.
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в мире, арканзас, кентукки, теннесси
В мире, Арканзас, Кентукки, Теннесси
В США из-за непогоды погибли 15 человек

WP: число погибших из-за штормов, наводнений и торнадо в США достигло 15 человек

© AP Photo / George Walker IVПоследствия шторма в штате Теннесси, США. 3 апреля 2025
Последствия шторма в штате Теннесси, США. 3 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / George Walker IV
Последствия шторма в штате Теннесси, США. 3 апреля 2025
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Число погибших из-за штормов, наводнений и торнадо на территории США достигло 15, сообщает газета Washington Post.
"К настоящему времени погибло не менее 15 человек в пяти штатах", - пишет издание.
Наибольшее число погибших было зафиксировано на западе штата Теннесси, остальные - в штатах Миссури, Арканзас, Кентукки и Индиана.
Самый значительный ущерб нанесен районам Арканзаса и Кентукки, при этом метеорологи страны предупреждают о опасных для жизни наводнениях в воскресенье.
Ранее Национальная метеорологическая служба США (NWS) сообщала, что угроза штормов и торнадо отмечена в девяти штатах - Арканзасе, Луизиане, Техасе, Теннесси, Миссисипи, Миссури, Кентукки, Иллинойсе и Индиане. На располагающиеся по направлению движения непогоды Алабаму, Оклахому, Огайо и Мичиган распространена угроза сильного ветра и наводнений.
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