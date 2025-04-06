https://ria.ru/20250406/chat-2009668010.html

Guardian раскрыла, как журналист попал в закрытый чат чиновников США

Guardian раскрыла, как журналист попал в закрытый чат чиновников США - РИА Новости, 06.04.2025

Guardian раскрыла, как журналист попал в закрытый чат чиновников США

Советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц случайно внес в контакты номер телефона журналиста, которого впоследствии добавил в... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T17:55:00+03:00

2025-04-06T17:55:00+03:00

2025-04-06T18:37:00+03:00

в мире

сша

йемен

майк уолтц

дональд трамп

пит хегсет

ансар алла

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007121294_0:154:666:528_1920x0_80_0_0_64a770db1d33b36ef52d8e1739fc2b99.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц случайно внес в контакты номер телефона журналиста, которого впоследствии добавил в закрытый групповой чат об ударах США по Йемену и тем самым спровоцировал скандал, сообщила газета Guardian со ссылкой на трех людей, знакомых с вопросом. "Уолтц включил журналиста в групповой чат в Signal о планировавшихся американских ударах по Йемену после того, как по ошибке сохранил его номер месяцами ранее под контактом другого человека, которого хотел добавить", — говорится в материале. Отмечается, что добавить главреда журнала Atlantic Джеффри Голдберга в контактную карточку другого человека Уолтцу предложил iPhone. Его алгоритм ошибочно увидел связь между номером телефона Голдберга и контактной карточкой занимающего в настоящее время пост пресс-секретаря Ссовета по нацбезопасности США Брайана Хьюза.Это произошло еще в октябре, когда Голдберг уведомил предвыборный штаб Дональда Трампа о готовившейся к публикации истории о тогдашнем кандидате от республиканцев. Электронное письмо с данными Голдберга было перенаправлено штабом Трампа Уолтцу, который затем сохранил его номер не в ту контактную карточку по предложению своего смартфона. Трампа проинформировали об этих обстоятельствах, он решил не увольнять Уолтца, пишет газета. На прошедшей неделе редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат под названием "Хуситы ПК тесная группа". Там, по его словам, проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и Уолтца. Речь шла о нанесении ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла".Пентагон утверждает, что никаких секретных сведений в чате не сообщалось.

https://ria.ru/20250331/uoltts-2008442005.html

https://ria.ru/20250326/dom-2007572936.html

https://ria.ru/20250326/trump-2007546129.html

сша

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, йемен, майк уолтц, дональд трамп, пит хегсет, ансар алла, министерство обороны сша