"Неуязвимы для русских ракет". Что США скрывают подо льдами Гренландии
CNN опубликовал воспоминания участника ядерного проекта США в Гренландии
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Дональд Трамп всерьез решил захватить Гренландию, и протесты датчан его не смущают. Тем более что у американцев уже есть опыт использования самого большого в мире острова в своих интересах, причем без оглядки на мнение европейских союзников. Речь идет о Лагере века — городе, построенном в толще льда в разгар холодной войны. Об истинных задачах проекта не знали даже сами участники — правду по крупицам собирают только сейчас.
Позвал дядя Сэм
Двадцатишестилетний Роберт Вайс проходил аспирантуру в нью-йоркской больнице Бельвью, когда дядя Сэм к неудовольствию молодого человека отправил его на окраину мира — на базу, построенную прямо в ледяном щите Гренландии. Шел 1962-й, едва ли не самый драматичный год в эпоху холодной войны.
Лагерь века (Camp Century), расположенный примерно в 1300 километрах от Северного полюса, представлял собой сеть из двух десятков тоннелей. В пещерах возвели спальные помещения, туалеты, лаборатории, столовую, прачечную и спортзал. Энергию генерировал ядерный реактор.
Ожидания у Вайса были довольно мрачными. На деле же многомесячная командировка оказалась слегка затянувшимся отпуском, в котором не хватало разве что солнечного света — и женщин.
Комфортные ямы
Внутри — тепло и сухо. Работы у врача почти не было: большинство населения из почти 200 человек — молодые, здоровые мужчины в возрасте от 20 до 45 лет. Вайс проводил свободное время за изучением медицинских учебников, игрой в шахматы, бридж и распитием дешевого мартини. Еда, по его словам, была "выдающейся".
На поверхность выходил редко — холодно, ледяной ветер. "Я мог неделями сидеть в яме,— признавался он. — Не было причин подниматься".
© Getty Images / Pictorial ParadeСтроительство Лагеря века (Camp Century) — арктической военной научно-исследовательской базы Соединенных Штатов в Гренландии, 1959 год
© Getty Images / Pictorial Parade
Строительство Лагеря века (Camp Century) — арктической военной научно-исследовательской базы Соединенных Штатов в Гренландии, 1959 год
Каждый вечер смотрели фильмы. Вайса назначили лагерным цензором — проверял кинопродукцию перед массовым показом.
Офицеры могли проводить на исследовательской станции до шести месяцев за раз, в то время как рядовые — не более четырех. Несмотря на комфорт, отмечает Вайс, изоляция наносила некоторым психологический урон. Скучали по женскому вниманию. За время существования лагеря его посетила всего одна женщина — датский врач.
Впервые в мире
Лагерь прославился научной работой. Он и сам по себе был экспериментом по организации жизни в необычных условиях. Кроме того, там проводились действительно важные научные исследования. Так, именно в Camp Century в 1966-м впервые в истории произвели отбор керна, который охватил всю толщину ледяного покрова — глубиной 1390 метров. С его помощью получили представление о климатических условиях прошлых столетий, которые содержатся в "годичных кольцах" льда и снега.
CC BY-SA 4.0 / Zygerth / Camp Century Evolution of Concept and History of Design Construction and Performance, U.S. Army Materiel Command (cropped)План базы Лагеря века (Camp Century)
План базы Лагеря века (Camp Century)
Кроме того, в лагере изучали магнитное поле Земли и его влияние на каналы связи, геофизику ледяного щита.
Однако далеко не все обитатели ледяных пещер понимали стратегические цели проекта.
Лишь в 1990-х, когда часть материалов рассекретили, Вайс узнал, зачем в лагере пытались проложить железную дорогу — местное "метро", как шутили строители.
"Ледяной червь"
Дело в том, что Camp Century стал испытательным полигоном для секретной миссии, известной как проект "Ледяной червь" (Iceworm). План предусматривал создание сети пусковых площадок для 600 ракет. Связь — по системе тоннелей, прорытых под арктическим льдом. Хотели охватить территорию площадью около 135 тысяч квадратных километров (почти с Тюменскую область). Это позволяло перемещать вооружение в тайне от советской разведки. Однако ключевая часть — строительство "метро" во льдах — закончилась неудачей.
© Getty Images / Pictorial ParadeСани с припасами в Лагере века (Camp Century), арктической военной научно-исследовательской базе Соединенных Штатов в Гренландии, 1959 год
© Getty Images / Pictorial Parade
Сани с припасами в Лагере века (Camp Century), арктической военной научно-исследовательской базе Соединенных Штатов в Гренландии, 1959 год
Проект Iceworm стал достоянием общественности только в 1997-м, когда Датский институт международных отношений получил рассекреченные документы из США в связи с более масштабным исследованием роли Гренландии в холодной войне.
В Лагерь века так и не привезли ни одной ракеты — они хранились на авиабазе Туле, военном форпосте США, известном сегодня как космическая база Питуффик. Когда этот факт стал достоянием общественности, он вызвал волну возмущения в Гренландии и Дании.
Соломоново решение
Как пишут датские историки Кристиан Нильсен и Генри Нильсен, публично Копенгаген выступал против размещения в Гренландии ядерных технологий — даже мирных. Правительство не хотело "раскачивать лодку": некоторые политические силы внутри страны выступали против НАТО и поддерживали разоружение. В то же время не хотелось портить отношения с ключевым союзником. Приходилось лавировать.
В 1951 году США и Дания заключили соглашение об обороне. По нему Штаты могли действовать лишь в определенных районах. Если нужно было выйти за пределы указанных зон, американцы запрашивали разрешение. Один из таких запросов отправили датчанам в 1959-м. Однако ответ задерживался, и военные США просто не стали ждать — начали строительство базы, да еще и завезли ядерный реактор.
© National ArchivesАмериканская база Camp Century в Гренландии. 1966 год
© National Archives
Американская база Camp Century в Гренландии. 1966 год
Правительству Дании ничего не оставалось, как смириться. Но чтобы не накалять внутриполитическую обстановку, о военной деятельности американцев в Camp Century просто не стали сообщать ни парламенту, ни гражданам.
Бомба замедленного действия
Лагерь просуществовал с 1959 по 1967 год. Содержать подземный город стало дорого. Движение ледяного покрова деформировало конструкции — тоннели сужались. Вайс вспоминает, как много времени и ресурсов отнимали "обточка" стен и транспортировка льда со снегом на поверхность. Кроме того, уровень радиации из-за реактора стал превышать допустимые значения.
За полвека с лишним высота снежного покрова значительно увеличилась — пока ее рост все еще опережает таяние. Так что сегодня остатки мегасооружения покоятся на глубине 30 метров. Осенью НАСА опубликовало снимки Camp Century, сделанные с помощью радара. Эти фотографии стали триггером для Роберта Вайса — ныне профессора урологии — который решил поделиться воспоминаниями с CNN.
К 2090-му, по подсчетам ученых, лагерь начнет оттаивать. И это плохая новость для окружающей среды. Дело в том, что на территории Кэмп Сенчури находятся 200 тысяч литров дизельного топлива и 24 миллиона литров сточных вод, включая канализацию. А также неизвестное количество низкоактивных радиоактивных отходов и токсичных полихлорированных бифенилов (ПХБ). Все это может попасть в почву.
Тем временем анонсированное возвращение США в Гренландию вновь окутано тайнами. Точно не известно, какие именно цели преследует американская администрация, — мирные (вроде добычи полезных ископаемых), военные, или же и те и другие. Ясно одно: как и в прошлый раз, номинальных владельцев Вашингтон спрашивать не будет. И пока не видно, что те смогут что-то противопоставить гегемону.