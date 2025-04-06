https://ria.ru/20250406/bezhenets-2009602997.html

Беженец из Дзержинска рассказал, как четыре дня не мог похоронить соседа

Беженец из Дзержинска рассказал, как четыре дня не мог похоронить соседа - РИА Новости, 06.04.2025

Беженец из Дзержинска рассказал, как четыре дня не мог похоронить соседа

Беженец из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР Владимир Касиян рассказал РИА Новости, как четыре дня из-за атак дронов ВСУ не мог похоронить погибшего... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T08:56:00+03:00

2025-04-06T08:56:00+03:00

2025-04-06T08:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

торецк

горловка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Беженец из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР Владимир Касиян рассказал РИА Новости, как четыре дня из-за атак дронов ВСУ не мог похоронить погибшего соседа. "Я хотел зайти в комнату, где он (погибший) там был на кухне. Только за ручку (взял) - и я засыпанный, там строительный материал, по самую грудь, и нога тут ранена, была разбита полностью. Я вылез, эта Павлина (соседка) прибежала. Шум такой в голове, ничего не слышу, все в пыли. И она: "Дай руку. Где Сережа?" Сережа, говорю, там в комнате, наверное, погиб. Посмотрели, он весь засыпан там, да, погиб. Четыре дня не могли похоронить. Оно летало же там. Потихоньку, когда тихо, пойдем копаем. В огороде там и похоронили его", - сказал Касиян. После этого погибла его соседка Павлина Архипенко. Захоронить ее он так и не смог. "А ее я не смог похоронить. Пошла по воду до соседки. Там забора не было. Я услышал сильный хлопок рядом. "Камик" (дрон), упала бомбочка и всё", - добавил беженец. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250322/ostanki-2006638504.html

https://ria.ru/20250315/drony-2005205624.html

донецкая народная республика

торецк

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)