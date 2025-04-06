Рейтинг@Mail.ru
Беженец из Дзержинска рассказал, как четыре дня не мог похоронить соседа - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/bezhenets-2009602997.html
Беженец из Дзержинска рассказал, как четыре дня не мог похоронить соседа
Беженец из Дзержинска рассказал, как четыре дня не мог похоронить соседа - РИА Новости, 06.04.2025
Беженец из Дзержинска рассказал, как четыре дня не мог похоронить соседа
Беженец из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР Владимир Касиян рассказал РИА Новости, как четыре дня из-за атак дронов ВСУ не мог похоронить погибшего... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T08:56:00+03:00
2025-04-06T08:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
горловка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960266095_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_f0dc2ba4b04111accaf02f54436434e7.jpg
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Беженец из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР Владимир Касиян рассказал РИА Новости, как четыре дня из-за атак дронов ВСУ не мог похоронить погибшего соседа. "Я хотел зайти в комнату, где он (погибший) там был на кухне. Только за ручку (взял) - и я засыпанный, там строительный материал, по самую грудь, и нога тут ранена, была разбита полностью. Я вылез, эта Павлина (соседка) прибежала. Шум такой в голове, ничего не слышу, все в пыли. И она: "Дай руку. Где Сережа?" Сережа, говорю, там в комнате, наверное, погиб. Посмотрели, он весь засыпан там, да, погиб. Четыре дня не могли похоронить. Оно летало же там. Потихоньку, когда тихо, пойдем копаем. В огороде там и похоронили его", - сказал Касиян. После этого погибла его соседка Павлина Архипенко. Захоронить ее он так и не смог. "А ее я не смог похоронить. Пошла по воду до соседки. Там забора не было. Я услышал сильный хлопок рядом. "Камик" (дрон), упала бомбочка и всё", - добавил беженец. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250322/ostanki-2006638504.html
https://ria.ru/20250315/drony-2005205624.html
донецкая народная республика
торецк
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960266095_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_5b584bce138b7d8e99afd97adab9d47c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженец из Дзержинска рассказал, как четыре дня не мог похоронить соседа

Беженец из Дзержинска Касиян четыре дня не мог похоронить соседа из-за дронов

© AP Photo / Oleg PetrasiukМестный житель покидает город Дзержинск (Торецк)
Местный житель покидает город Дзержинск (Торецк) - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Местный житель покидает город Дзержинск (Торецк). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Беженец из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР Владимир Касиян рассказал РИА Новости, как четыре дня из-за атак дронов ВСУ не мог похоронить погибшего соседа.
"Я хотел зайти в комнату, где он (погибший) там был на кухне. Только за ручку (взял) - и я засыпанный, там строительный материал, по самую грудь, и нога тут ранена, была разбита полностью. Я вылез, эта Павлина (соседка) прибежала. Шум такой в голове, ничего не слышу, все в пыли. И она: "Дай руку. Где Сережа?" Сережа, говорю, там в комнате, наверное, погиб. Посмотрели, он весь засыпан там, да, погиб. Четыре дня не могли похоронить. Оно летало же там. Потихоньку, когда тихо, пойдем копаем. В огороде там и похоронили его", - сказал Касиян.
Жительница Гончаровки: останки погибших от снаряда ВСУ соседей пришлось похоронить прямо в огороде - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Жительница Суджи рассказала, как соседей пришлось хоронить в коробках
22 марта, 10:22
После этого погибла его соседка Павлина Архипенко. Захоронить ее он так и не смог.
"А ее я не смог похоронить. Пошла по воду до соседки. Там забора не было. Я услышал сильный хлопок рядом. "Камик" (дрон), упала бомбочка и всё", - добавил беженец.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Российский боец рассказал о борьбе дронов в небе над Дзержинском
15 марта, 16:30
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТорецкГорловкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала