https://ria.ru/20250406/bezhenets-2009602997.html
Беженец из Дзержинска рассказал, как четыре дня не мог похоронить соседа
Беженец из Дзержинска рассказал, как четыре дня не мог похоронить соседа - РИА Новости, 06.04.2025
Беженец из Дзержинска рассказал, как четыре дня не мог похоронить соседа
Беженец из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР Владимир Касиян рассказал РИА Новости, как четыре дня из-за атак дронов ВСУ не мог похоронить погибшего... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T08:56:00+03:00
2025-04-06T08:56:00+03:00
2025-04-06T08:56:00+03:00
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донецкая народная республика
торецк
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Беженец из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР Владимир Касиян рассказал РИА Новости, как четыре дня из-за атак дронов ВСУ не мог похоронить погибшего соседа. "Я хотел зайти в комнату, где он (погибший) там был на кухне. Только за ручку (взял) - и я засыпанный, там строительный материал, по самую грудь, и нога тут ранена, была разбита полностью. Я вылез, эта Павлина (соседка) прибежала. Шум такой в голове, ничего не слышу, все в пыли. И она: "Дай руку. Где Сережа?" Сережа, говорю, там в комнате, наверное, погиб. Посмотрели, он весь засыпан там, да, погиб. Четыре дня не могли похоронить. Оно летало же там. Потихоньку, когда тихо, пойдем копаем. В огороде там и похоронили его", - сказал Касиян. После этого погибла его соседка Павлина Архипенко. Захоронить ее он так и не смог. "А ее я не смог похоронить. Пошла по воду до соседки. Там забора не было. Я услышал сильный хлопок рядом. "Камик" (дрон), упала бомбочка и всё", - добавил беженец. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250322/ostanki-2006638504.html
https://ria.ru/20250315/drony-2005205624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженец из Дзержинска рассказал, как четыре дня не мог похоронить соседа
Беженец из Дзержинска Касиян четыре дня не мог похоронить соседа из-за дронов
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Беженец из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР Владимир Касиян рассказал РИА Новости, как четыре дня из-за атак дронов ВСУ не мог похоронить погибшего соседа.
"Я хотел зайти в комнату, где он (погибший) там был на кухне. Только за ручку (взял) - и я засыпанный, там строительный материал, по самую грудь, и нога тут ранена, была разбита полностью. Я вылез, эта Павлина (соседка) прибежала. Шум такой в голове, ничего не слышу, все в пыли. И она: "Дай руку. Где Сережа?" Сережа, говорю, там в комнате, наверное, погиб. Посмотрели, он весь засыпан там, да, погиб. Четыре дня не могли похоронить. Оно летало же там. Потихоньку, когда тихо, пойдем копаем. В огороде там и похоронили его", - сказал Касиян.
После этого погибла его соседка Павлина Архипенко. Захоронить ее он так и не смог.
"А ее я не смог похоронить. Пошла по воду до соседки. Там забора не было. Я услышал сильный хлопок рядом. "Камик" (дрон), упала бомбочка и всё", - добавил беженец.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк
) — мощный укрепрайон ВСУ
с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки
— одного из крупнейших городов ДНР
. Минобороны РФ
сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.