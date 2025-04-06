https://ria.ru/20250406/belgrad-2009646249.html

Послы России и Белоруссии почтили память жертв бомбардировок в Белграде

Послы России и Белоруссии почтили память жертв бомбардировок в Белграде - РИА Новости, 06.04.2025

Послы России и Белоруссии почтили память жертв бомбардировок в Белграде

Послы РФ и Белоруссии Александр Боцан-Харченко и Сергей Малиновский, а также представители сербских властей и иностранных государств возложили венки и цветы к... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T14:23:00+03:00

2025-04-06T14:23:00+03:00

2025-04-06T14:27:00+03:00

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БЕЛГРАД, 6 апр – РИА Новости. Послы РФ и Белоруссии Александр Боцан-Харченко и Сергей Малиновский, а также представители сербских властей и иностранных государств возложили венки и цветы к мемориалу погибшим в результате бомбардировок Белграда авиацией нацистской Германии, передает корреспондент РИА Новости. На Аллее погибших при бомбардировках 1941 года на Новом кладбище Белграда в воскресенье возложили венки и цветы представители властей Сербии, послы и военные атташе России и Белоруссии, дипломаты других государств, представители ветеранских и общественных организаций. У мемориала был выстроен почетный караул армии Сербии, прошла минута молчания в память о жертвах нападения нацистской Германии, прозвучал национальный гимн. "В тот день, 6 апреля 1941 года, всего через 10 дней после народного протеста и демонстраций 27 марта, Гитлер обрушил на Югославию свою военную силу. В нападении участвовала 51 дивизия немецкой, итальянской и венгерской армий, всего около миллиона военных и более двух тысяч самолетов. Апрельская война не продлилась долго - всего 12 дней, но последствия, которые оставила, были глубокими и трагическими, мы их ощущаем и сейчас", - заявил собравшимся министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Неманья Старович. По его словам, проявленный героизм и самопожертвование югославских военных, прежде всего летчиков и моряков речной флотилии на Дунае, "показали всему миру, что значит офицерская честь, верность присяге и любовь к Отечеству". "И сейчас Сербия не сдается ни перед кем. Мы продолжаем нашу борьбу по сохранению независимости и военного нейтралитета", - подчеркнул сербский министр. Нападение фашистов на Югославию началось с массированных авиаударов по Белграду утром 6 апреля 1941 года. Немецкая авиация - свыше 480 самолетов - сбрасывала бомбы прямо на центр города, по разным оценкам, погибли от 2 до 4 тысяч человек, большинство из которых мирные жители всех возрастов, было разрушено огромное число зданий и объектов инфраструктуры – свыше 7 тысяч. При обороне города погибли 11 пилотов югославской военной авиации в воздушных боях с многократно превосходящими силами противника. Восстание против оккупантов провозглашено в Югославии в июле 1941 года, тогда же немецкое командование начало расправы над членами сербского подполья. Пятерых борцов за освобождение в ночь на 17 августа 1941 сначала жестоко избили, затем расстреляли в тюрьме гестапо, их тела повесили на фонарях на самой оживленной площади в центре города, где после войны был установлен памятник. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше семи тысяч бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.

https://ria.ru/20250402/tramp-2008693223.html

https://ria.ru/20250402/vuchich-2008788161.html

https://ria.ru/20250324/serbiya-2006855453.html

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в мире, югославия, сербия, белград (город), александр боцан-харченко, иосип броз тито, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне