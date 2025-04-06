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Бастрыкин поздравил Симоньян с юбилеем - РИА Новости, 06.04.2025
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12:07 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/bastrykin-2009625033.html
Бастрыкин поздравил Симоньян с юбилеем
Бастрыкин поздравил Симоньян с юбилеем - РИА Новости, 06.04.2025
Бастрыкин поздравил Симоньян с юбилеем
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в поздравлении главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян с юбилеем РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T12:07:00+03:00
2025-04-06T12:07:00+03:00
общество
россия
маргарита симоньян
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в поздравлении главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян с юбилеем отметил, что ее имя стало символом качественной журналистики. "Поздравления с юбилеем сегодня принимает главный редактор МИА "Россия сегодня" и "Russia Today", член Общественного совета при Следственном комитете России Маргарита Симоновна Симоньян... Ее имя стало символом качественной журналистики, способной транслировать правду и смело говорить на самые неудобные темы в условиях глобальных информационных вызовов", - написал он на своей странице "ВКонтакте". Председатель СК отметил, что уверенность в своей правоте, принципиальность и высокая компетентность позволяют Маргарите Симоньян и возглавляемому ею коллективу укреплять авторитет российских медиа на международной арене, завоевывая доверие миллионов зрителей и читателей по всему миру. "Она умело сочетает отстаивание интересов России в информационном пространстве с чуткой заботой о своей большой семье и о многих нуждающихся в помощи людях. Искренняя любовь к Родине, потрясающая эрудиция, уникальная работоспособность, профессионализм и преданность делу снискали Маргарите Симоновне заслуженный авторитет и уважение", - добавил Бастрыкин. Кроме того, Бастрыкин подчеркнул, что, несмотря на огромную занятость, Маргарита Симоньян находит возможность оказывать содействие Следственному комитету России в создании уникальных творческих проектов, в том числе направленных на поддержку бойцов Вооруженных сил России и их семей, а также в вопросах воспитания и обучения молодежи. "Уважаемая Маргарита Симоновна, крепкого вам здоровья, стойкости духа, терпения и неиссякаемой энергии! Пусть поддержка близких людей неизменно окружает вас на жизненном пути, а успех сопутствует всем начинаниям и планам", - отметил он в поздравлении.
https://ria.ru/20250331/simonyan-2008313030.html
https://ria.ru/20241220/simonyan-1990465646.html
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60
общество, россия, маргарита симоньян, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Маргарита Симоньян, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поздравил Симоньян с юбилеем

Бастрыкин заявил, что имя Симоньян стало символом качественной журналистики

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в поздравлении главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян с юбилеем отметил, что ее имя стало символом качественной журналистики.
"Поздравления с юбилеем сегодня принимает главный редактор МИА "Россия сегодня" и "Russia Today", член Общественного совета при Следственном комитете России Маргарита Симоновна Симоньян... Ее имя стало символом качественной журналистики, способной транслировать правду и смело говорить на самые неудобные темы в условиях глобальных информационных вызовов", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
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Председатель СК отметил, что уверенность в своей правоте, принципиальность и высокая компетентность позволяют Маргарите Симоньян и возглавляемому ею коллективу укреплять авторитет российских медиа на международной арене, завоевывая доверие миллионов зрителей и читателей по всему миру.
"Она умело сочетает отстаивание интересов России в информационном пространстве с чуткой заботой о своей большой семье и о многих нуждающихся в помощи людях. Искренняя любовь к Родине, потрясающая эрудиция, уникальная работоспособность, профессионализм и преданность делу снискали Маргарите Симоновне заслуженный авторитет и уважение", - добавил Бастрыкин.
Кроме того, Бастрыкин подчеркнул, что, несмотря на огромную занятость, Маргарита Симоньян находит возможность оказывать содействие Следственному комитету России в создании уникальных творческих проектов, в том числе направленных на поддержку бойцов Вооруженных сил России и их семей, а также в вопросах воспитания и обучения молодежи.
"Уважаемая Маргарита Симоновна, крепкого вам здоровья, стойкости духа, терпения и неиссякаемой энергии! Пусть поддержка близких людей неизменно окружает вас на жизненном пути, а успех сопутствует всем начинаниям и планам", - отметил он в поздравлении.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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ОбществоРоссияМаргарита СимоньянАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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