https://ria.ru/20250406/basovka-2009638583.html

ВС России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области

ВС России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области - РИА Новости, 06.04.2025

ВС России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области

Российская группировка войск "Север" освободила населённый пункт Басовка в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T13:48:00+03:00

2025-04-06T13:48:00+03:00

2025-04-06T13:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" освободила населённый пункт Басовка в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Басовка Сумской области", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.Кроме того, они нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня в Курской области.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у этих же населённых пунктов, а также в районах 12 населённых пунктов в Сумской области Украины.ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сумская область