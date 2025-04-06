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ВС России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области
ВС России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области - РИА Новости, 06.04.2025
ВС России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области
Российская группировка войск "Север" освободила населённый пункт Басовка в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:48:00+03:00
2025-04-06T13:48:00+03:00
2025-04-06T13:53:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" освободила населённый пункт Басовка в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Басовка Сумской области", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.Кроме того, они нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня в Курской области.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у этих же населённых пунктов, а также в районах 12 населённых пунктов в Сумской области Украины.ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область
ВС России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Басовка в Сумской области