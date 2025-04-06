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ВС России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области - РИА Новости, 06.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 06.04.2025 (обновлено: 13:53 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/basovka-2009638583.html
ВС России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области
ВС России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области - РИА Новости, 06.04.2025
ВС России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области
Российская группировка войск "Север" освободила населённый пункт Басовка в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:48:00+03:00
2025-04-06T13:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" освободила населённый пункт Басовка в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Басовка Сумской области", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.Кроме того, они нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня в Курской области.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у этих же населённых пунктов, а также в районах 12 населённых пунктов в Сумской области Украины.ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20250406/saldo-2009627579.html
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россия, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область
ВС России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Басовка в Сумской области

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Юрий Войткевич
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" освободила населённый пункт Басовка в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Басовка Сумской области", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.
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Кроме того, они нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня в Курской области.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у этих же населённых пунктов, а также в районах 12 населённых пунктов в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская область
 
 
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