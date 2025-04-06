https://ria.ru/20250406/balkon-2009616530.html

В Алтайском крае балкон дома обрушился из-за ветра

В Алтайском крае балкон дома обрушился из-за ветра - РИА Новости, 06.04.2025

В Алтайском крае балкон дома обрушился из-за ветра

Балкон многоквартирного дома рухнул из-за ветра в Алтайском крае, прокуратура проводит проверку, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T10:48:00+03:00

2025-04-06T10:48:00+03:00

2025-04-06T13:42:00+03:00

происшествия

алтайский край

бийский район

ураган в сибири

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БАРНАУЛ, 6 апр – РИА Новости. Балкон многоквартирного дома рухнул из-за ветра в Алтайском крае, прокуратура проводит проверку, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "В результате порыва ветра в многоквартирном жилом доме в селе Светлоозерском Бийского района Алтайского края произошло обрушение балкона второго этажа, который упал и повредил нижестоящий балкон. Пострадавших нет. Прокуратурой Бийского района с выходом на место проводится проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, содержанию общего имущества граждан", - говорится в сообщении. Помощник прокурора подчеркнула, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе обеспечена защита прав в судебном порядке.

https://ria.ru/20241001/peterburg-1975672281.html

алтайский край

бийский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, алтайский край, бийский район, ураган в сибири