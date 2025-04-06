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В Алтайском крае балкон дома обрушился из-за ветра - РИА Новости, 06.04.2025
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10:48 06.04.2025 (обновлено: 13:42 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/balkon-2009616530.html
В Алтайском крае балкон дома обрушился из-за ветра
В Алтайском крае балкон дома обрушился из-за ветра - РИА Новости, 06.04.2025
В Алтайском крае балкон дома обрушился из-за ветра
Балкон многоквартирного дома рухнул из-за ветра в Алтайском крае, прокуратура проводит проверку, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T10:48:00+03:00
2025-04-06T13:42:00+03:00
происшествия
алтайский край
бийский район
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БАРНАУЛ, 6 апр – РИА Новости. Балкон многоквартирного дома рухнул из-за ветра в Алтайском крае, прокуратура проводит проверку, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "В результате порыва ветра в многоквартирном жилом доме в селе Светлоозерском Бийского района Алтайского края произошло обрушение балкона второго этажа, который упал и повредил нижестоящий балкон. Пострадавших нет. Прокуратурой Бийского района с выходом на место проводится проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, содержанию общего имущества граждан", - говорится в сообщении. Помощник прокурора подчеркнула, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе обеспечена защита прав в судебном порядке.
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происшествия, алтайский край, бийский район, ураган в сибири
Происшествия, Алтайский край, Бийский район, Ураган в Сибири
В Алтайском крае балкон дома обрушился из-за ветра

В Алтайском крае балкон многоквартирного дома обрушился из-за ветра

© Фото : Прокуратура Алтайского краяМесто обрушения балкона в многоквартирном жилом доме в селе Светлоозерском Бийского района Алтайского края. 6 апреля 2025
Место обрушения балкона в многоквартирном жилом доме в селе Светлоозерском Бийского района Алтайского края. 6 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Прокуратура Алтайского края
Место обрушения балкона в многоквартирном жилом доме в селе Светлоозерском Бийского района Алтайского края. 6 апреля 2025
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БАРНАУЛ, 6 апр – РИА Новости. Балкон многоквартирного дома рухнул из-за ветра в Алтайском крае, прокуратура проводит проверку, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
"В результате порыва ветра в многоквартирном жилом доме в селе Светлоозерском Бийского района Алтайского края произошло обрушение балкона второго этажа, который упал и повредил нижестоящий балкон. Пострадавших нет. Прокуратурой Бийского района с выходом на место проводится проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, содержанию общего имущества граждан", - говорится в сообщении.
Помощник прокурора подчеркнула, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе обеспечена защита прав в судебном порядке.
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