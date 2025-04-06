В Алтайском крае балкон дома обрушился из-за ветра
В Алтайском крае балкон многоквартирного дома обрушился из-за ветра
© Фото : Прокуратура Алтайского краяМесто обрушения балкона в многоквартирном жилом доме в селе Светлоозерском Бийского района Алтайского края. 6 апреля 2025
Место обрушения балкона в многоквартирном жилом доме в селе Светлоозерском Бийского района Алтайского края. 6 апреля 2025
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БАРНАУЛ, 6 апр – РИА Новости. Балкон многоквартирного дома рухнул из-за ветра в Алтайском крае, прокуратура проводит проверку, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
"В результате порыва ветра в многоквартирном жилом доме в селе Светлоозерском Бийского района Алтайского края произошло обрушение балкона второго этажа, который упал и повредил нижестоящий балкон. Пострадавших нет. Прокуратурой Бийского района с выходом на место проводится проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, содержанию общего имущества граждан", - говорится в сообщении.
Помощник прокурора подчеркнула, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе обеспечена защита прав в судебном порядке.
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