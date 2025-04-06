Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки совершили семь атак на российские энергообъекты - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 06.04.2025 (обновлено: 13:12 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/ataki-2009630390.html
ВСУ за сутки совершили семь атак на российские энергообъекты
ВСУ за сутки совершили семь атак на российские энергообъекты - РИА Новости, 06.04.2025
ВСУ за сутки совершили семь атак на российские энергообъекты
ВСУ за прошедшие сутки совершили семь атак на российские энергообьекты, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T12:54:00+03:00
2025-04-06T13:12:00+03:00
россия
воронежская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки совершили семь атак на российские энергообьекты, сообщило Минобороны РФ."За прошедшие сутки ВСУ совершено семь атак на объекты российской энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении министерства.Атаки 5 и 6 апреля пришлись на объекты энергетики в Крыму, Брянской, Ростовской и Воронежской областях."В Республике Крым 5 апреля в 06.43 украинским БПЛА повреждена высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго", - говорится в сообщении.Кроме того, в Брянской области днем в субботу были атакованы энергообъект Хвощевская и дважды высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Без электроснабжения остались бытовые потребители в Севском и Суземском районах."В Ростовской области 6 апреля в 01.16 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Ростовская (филиал ПАО "Россети" – Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии", - добавили в МО РФ.Также в Воронежской области утром 6 апреля был дважды атакован и поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО "Газпром газораспределение Воронеж".
https://ria.ru/20250405/pravda-2009572888.html
https://ria.ru/20250405/saldo-2009493448.html
россия
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, воронежская область, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ за сутки совершили семь атак на российские энергообъекты

ВСУ 5 и 6 апреля атаковали энергообъекты в Крыму и еще трех областях России

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки совершили семь атак на российские энергообьекты, сообщило Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки ВСУ совершено семь атак на объекты российской энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении министерства.
Атаки 5 и 6 апреля пришлись на объекты энергетики в Крыму, Брянской, Ростовской и Воронежской областях.
Республике Крым 5 апреля в 06.43 украинским БПЛА повреждена высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго", - говорится в сообщении.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Глава разведки Украины заявил, что людям не нужно знать всю правду
Вчера, 21:10
Кроме того, в Брянской области днем в субботу были атакованы энергообъект Хвощевская и дважды высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Без электроснабжения остались бытовые потребители в Севском и Суземском районах.
"В Ростовской области 6 апреля в 01.16 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Ростовская (филиал ПАО "Россети" – Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии", - добавили в МО РФ.
Также в Воронежской области утром 6 апреля был дважды атакован и поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО "Газпром газораспределение Воронеж".
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Сальдо назвал ввод на Украину миротворцев НАТО неприемлемым
Вчера, 10:13
 
РоссияВоронежская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала