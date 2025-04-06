ВСУ за сутки совершили семь атак на российские энергообъекты
ВСУ 5 и 6 апреля атаковали энергообъекты в Крыму и еще трех областях России
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки совершили семь атак на российские энергообьекты, сообщило Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки ВСУ совершено семь атак на объекты российской энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении министерства.
Атаки 5 и 6 апреля пришлись на объекты энергетики в Крыму, Брянской, Ростовской и Воронежской областях.
"В Республике Крым 5 апреля в 06.43 украинским БПЛА повреждена высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Брянской области днем в субботу были атакованы энергообъект Хвощевская и дважды высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Без электроснабжения остались бытовые потребители в Севском и Суземском районах.
"В Ростовской области 6 апреля в 01.16 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Ростовская (филиал ПАО "Россети" – Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии", - добавили в МО РФ.
Также в Воронежской области утром 6 апреля был дважды атакован и поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО "Газпром газораспределение Воронеж".