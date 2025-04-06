https://ria.ru/20250406/ataki-2009630390.html

ВСУ за сутки совершили семь атак на российские энергообъекты

ВСУ за сутки совершили семь атак на российские энергообъекты - РИА Новости, 06.04.2025

ВСУ за сутки совершили семь атак на российские энергообъекты

ВСУ за прошедшие сутки совершили семь атак на российские энергообьекты, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T12:54:00+03:00

2025-04-06T12:54:00+03:00

2025-04-06T13:12:00+03:00

россия

воронежская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки совершили семь атак на российские энергообьекты, сообщило Минобороны РФ."За прошедшие сутки ВСУ совершено семь атак на объекты российской энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении министерства.Атаки 5 и 6 апреля пришлись на объекты энергетики в Крыму, Брянской, Ростовской и Воронежской областях."В Республике Крым 5 апреля в 06.43 украинским БПЛА повреждена высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго", - говорится в сообщении.Кроме того, в Брянской области днем в субботу были атакованы энергообъект Хвощевская и дважды высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Без электроснабжения остались бытовые потребители в Севском и Суземском районах."В Ростовской области 6 апреля в 01.16 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Ростовская (филиал ПАО "Россети" – Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии", - добавили в МО РФ.Также в Воронежской области утром 6 апреля был дважды атакован и поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО "Газпром газораспределение Воронеж".

https://ria.ru/20250405/pravda-2009572888.html

https://ria.ru/20250405/saldo-2009493448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, воронежская область, вооруженные силы украины, безопасность