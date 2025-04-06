https://ria.ru/20250406/ataka-2009713372.html

Украинские войска в третий раз за сутки атаковали Горловку

Украинские войска в третий раз за сутки атаковали Горловку - РИА Новости, 06.04.2025

Украинские войска в третий раз за сутки атаковали Горловку

Украинские войска в третий раз за воскресенье атаковали Горловку с использованием БПЛА-камикадзе, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T23:53:00+03:00

2025-04-06T23:53:00+03:00

2025-04-06T23:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

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стирол

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска в третий раз за воскресенье атаковали Горловку с использованием БПЛА-камикадзе, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 23.10 - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, по сообщению управления, в 23.00 мск украинские войска выпустили еще два снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250404/koalitsiya-2009157193.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато