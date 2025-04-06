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Украинские дроны атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области
Украинские дроны атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 06.04.2025
Украинские дроны атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области
Украинские дроны атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T18:26:00+03:00
2025-04-06T18:26:00+03:00
2025-04-06T19:47:00+03:00
происшествия
жилье
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Украинские дроны атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Восемь населенных пунктов атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Шебекинском округе в селе Ржевка беспилотник сдетонировал о землю - в рядом стоящем домовладении выбиты окна и посечен забор. В городе Шебекино от удара дрона выбиты окна в частном доме. В районе села Белянка дрон атаковал припаркованный в поле служебный автомобиль сельхозпредприятия - у машины повреждены кузов и колеса. В селе Вознесеновка в результате атаки FPV-дрона на территории частного домовладения выбиты окна в жилом доме и летней кухне. В селе Нижнее Березово-Второе вследствие атаки беспилотника повреждено остекление легкового автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Березовка Борисовского района с беспилотника сброшено взрывное устройство на частный дом. В Краснояружском районе в хуторе Вязовской в результате атаки дрона выбиты окна и повреждена стена частного дома. В хуторе Гаевка Волоконовского района беспилотник атаковал припаркованный на территории сельхозпредприятия легковой автомобиль.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Происшествия, Жилье, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские дроны атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: беспилотники ВСУ атаковали 8 населенных пунктов в Белгородской области