https://ria.ru/20250406/ashdod-2009696192.html

ХАМАС заявило об обстреле ракетами израильского города Ашдод

ХАМАС заявило об обстреле ракетами израильского города Ашдод - РИА Новости, 06.04.2025

ХАМАС заявило об обстреле ракетами израильского города Ашдод

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреляли ракетами израильский город Ашдод. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T21:23:00+03:00

2025-04-06T21:23:00+03:00

2025-04-06T21:23:00+03:00

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КАИР, 6 апр - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреляли ракетами израильский город Ашдод. "Бригады "Аль-Кассам" обстреляли ракетным залпом оккупированный Ашдод в ответ на сионистские (израильские - ред.) массовые убийства мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250403/tsahal-2009204613.html

https://ria.ru/20250402/netanyakhu-2008992527.html

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в мире, израиль, ашдод, биньямин нетаньяху, хамас