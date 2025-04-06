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ХАМАС заявило об обстреле ракетами израильского города Ашдод - РИА Новости, 06.04.2025
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21:23 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/ashdod-2009696192.html
ХАМАС заявило об обстреле ракетами израильского города Ашдод
ХАМАС заявило об обстреле ракетами израильского города Ашдод - РИА Новости, 06.04.2025
ХАМАС заявило об обстреле ракетами израильского города Ашдод
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреляли ракетами израильский город Ашдод. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T21:23:00+03:00
2025-04-06T21:23:00+03:00
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КАИР, 6 апр - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреляли ракетами израильский город Ашдод. "Бригады "Аль-Кассам" обстреляли ракетным залпом оккупированный Ашдод в ответ на сионистские (израильские - ред.) массовые убийства мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250403/tsahal-2009204613.html
https://ria.ru/20250402/netanyakhu-2008992527.html
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в мире, израиль, ашдод, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Ашдод, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
ХАМАС заявило об обстреле ракетами израильского города Ашдод

Бригады "Аль-Кассам" заявили, что обстреляли ракетами израильский город Ашдод

© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа. Архивное фото
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КАИР, 6 апр - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреляли ракетами израильский город Ашдод.
"Бригады "Аль-Кассам" обстреляли ракетным залпом оккупированный Ашдод в ответ на сионистские (израильские - ред.) массовые убийства мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
ЦАХАЛ нанес удар по нескольким ключевым членам ХАМАС в Газе
3 апреля, 20:00
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Нетаньяху обсудил с россиянкой усилия по вызволению ее сына из плена ХАМАС
2 апреля, 23:45
 
В миреИзраильАшдодБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
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