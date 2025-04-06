https://ria.ru/20250406/artilleristy-2009622166.html

ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками в Херсоне

ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками в Херсоне - РИА Новости, 06.04.2025

ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками в Херсоне

Расчет артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" снарядом с надписью "За военкора Аню Прокофьеву" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА)... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T11:41:00+03:00

2025-04-06T11:41:00+03:00

2025-04-06T11:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 6 апр - РИА Новости. Расчет артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" снарядом с надписью "За военкора Аню Прокофьеву" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) украинской армии располагавшийся в Херсоне, передаёт наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости. В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом. "Сегодня будем работать по пункту (управления) БПЛА, будем работать по нему", - сказал РИА Новости артиллерист десантник. Расчет орудия "Гиацинт-Б" десантников группировки войск "Днепр", работая под Херсоном, получил координаты выявленного разведкой пункта управления беспилотниками украинской армии. Объект ВСУ был размещен и тщательно замаскирован в захваченном ВСУ частном доме на территории оккупированного Киевом Херсона. Артиллеристы тремя залпами уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Боевую работу десантники посвятили памяти погибших в зоне СВО бойцов и военкоров: на 152-миллиметровые снаряды они нанесли надписи "За военкора Аню Прокофьеву", "За Макфлая! И за пацанов!". "Полтора года уже служу на "Гиацинте-Б". Успешно справляемся с натовской техникой. Такие как гаубица М777, CAESAR, Krab. Приходится иметь дело, так как и мы до них достаем, и они достают до нас", - сказал РИА Новости десантник с позывным "Чиба". По словам артиллеристов, на счету их расчета уже несколько уничтоженных украинских гаубиц американского производства M777 и французских самоходок CAESAR. Кроме того, на правом берегу Днепра часто замечают иностранных наемников. "Туда, куда мы бьем - там есть наемники", - сказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Ламбада".

https://ria.ru/20250330/orden-2008240793.html

https://ria.ru/20250319/minoborony-2005980386.html

https://ria.ru/20250405/dnr-2009527989.html

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Снаряд с надписью "За военкора Аню Прокофьеву" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсоне Расчет артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" снарядом с надписью "За военкора Аню Прокофьеву" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ, располагавшийся в Херсоне. За работой артиллеристов наблюдал корреспондент РИА Новости. 2025-04-06T11:41 true PT2M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсон, белгородская область, украина, анна прокофьева, вооруженные силы украины, telegram