ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками в Херсоне
Артиллеристы "Днепра" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсоне
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 6 апр - РИА Новости. Расчет артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" снарядом с надписью "За военкора Аню Прокофьеву" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) украинской армии располагавшийся в Херсоне, передаёт наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости.
В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
"Сегодня будем работать по пункту (управления) БПЛА, будем работать по нему", - сказал РИА Новости артиллерист десантник.
Расчет орудия "Гиацинт-Б" десантников группировки войск "Днепр", работая под Херсоном, получил координаты выявленного разведкой пункта управления беспилотниками украинской армии. Объект ВСУ был размещен и тщательно замаскирован в захваченном ВСУ частном доме на территории оккупированного Киевом Херсона. Артиллеристы тремя залпами уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ.
Боевую работу десантники посвятили памяти погибших в зоне СВО бойцов и военкоров: на 152-миллиметровые снаряды они нанесли надписи "За военкора Аню Прокофьеву", "За Макфлая! И за пацанов!".
"Полтора года уже служу на "Гиацинте-Б". Успешно справляемся с натовской техникой. Такие как гаубица М777, CAESAR, Krab. Приходится иметь дело, так как и мы до них достаем, и они достают до нас", - сказал РИА Новости десантник с позывным "Чиба".
По словам артиллеристов, на счету их расчета уже несколько уничтоженных украинских гаубиц американского производства M777 и французских самоходок CAESAR.
Кроме того, на правом берегу Днепра часто замечают иностранных наемников. "Туда, куда мы бьем - там есть наемники", - сказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Ламбада".