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ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками в Херсоне - РИА Новости, 06.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:41 06.04.2025 (обновлено: 11:54 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/artilleristy-2009622166.html
ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками в Херсоне
ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками в Херсоне - РИА Новости, 06.04.2025
ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками в Херсоне
Расчет артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" снарядом с надписью "За военкора Аню Прокофьеву" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА)... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T11:41:00+03:00
2025-04-06T11:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
белгородская область
украина
анна прокофьева
вооруженные силы украины
telegram
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ГЕНИЧЕСК, 6 апр - РИА Новости. Расчет артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" снарядом с надписью "За военкора Аню Прокофьеву" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) украинской армии располагавшийся в Херсоне, передаёт наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости. В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом. "Сегодня будем работать по пункту (управления) БПЛА, будем работать по нему", - сказал РИА Новости артиллерист десантник. Расчет орудия "Гиацинт-Б" десантников группировки войск "Днепр", работая под Херсоном, получил координаты выявленного разведкой пункта управления беспилотниками украинской армии. Объект ВСУ был размещен и тщательно замаскирован в захваченном ВСУ частном доме на территории оккупированного Киевом Херсона. Артиллеристы тремя залпами уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Боевую работу десантники посвятили памяти погибших в зоне СВО бойцов и военкоров: на 152-миллиметровые снаряды они нанесли надписи "За военкора Аню Прокофьеву", "За Макфлая! И за пацанов!". "Полтора года уже служу на "Гиацинте-Б". Успешно справляемся с натовской техникой. Такие как гаубица М777, CAESAR, Krab. Приходится иметь дело, так как и мы до них достаем, и они достают до нас", - сказал РИА Новости десантник с позывным "Чиба". По словам артиллеристов, на счету их расчета уже несколько уничтоженных украинских гаубиц американского производства M777 и французских самоходок CAESAR. Кроме того, на правом берегу Днепра часто замечают иностранных наемников. "Туда, куда мы бьем - там есть наемники", - сказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Ламбада".
https://ria.ru/20250330/orden-2008240793.html
https://ria.ru/20250319/minoborony-2005980386.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Снаряд с надписью "За военкора Аню Прокофьеву" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсоне
Расчет артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" снарядом с надписью "За военкора Аню Прокофьеву" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ, располагавшийся в Херсоне. За работой артиллеристов наблюдал корреспондент РИА Новости.
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херсон, белгородская область, украина, анна прокофьева, вооруженные силы украины, telegram
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Белгородская область, Украина, Анна Прокофьева, Вооруженные силы Украины, Telegram
ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками в Херсоне

Артиллеристы "Днепра" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсоне

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ГЕНИЧЕСК, 6 апр - РИА Новости. Расчет артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" снарядом с надписью "За военкора Аню Прокофьеву" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) украинской армии располагавшийся в Херсоне, передаёт наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости.
В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
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"Сегодня будем работать по пункту (управления) БПЛА, будем работать по нему", - сказал РИА Новости артиллерист десантник.
Расчет орудия "Гиацинт-Б" десантников группировки войск "Днепр", работая под Херсоном, получил координаты выявленного разведкой пункта управления беспилотниками украинской армии. Объект ВСУ был размещен и тщательно замаскирован в захваченном ВСУ частном доме на территории оккупированного Киевом Херсона. Артиллеристы тремя залпами уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ.
Боевую работу десантники посвятили памяти погибших в зоне СВО бойцов и военкоров: на 152-миллиметровые снаряды они нанесли надписи "За военкора Аню Прокофьеву", "За Макфлая! И за пацанов!".
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"Полтора года уже служу на "Гиацинте-Б". Успешно справляемся с натовской техникой. Такие как гаубица М777, CAESAR, Krab. Приходится иметь дело, так как и мы до них достаем, и они достают до нас", - сказал РИА Новости десантник с позывным "Чиба".
По словам артиллеристов, на счету их расчета уже несколько уничтоженных украинских гаубиц американского производства M777 и французских самоходок CAESAR.
Кроме того, на правом берегу Днепра часто замечают иностранных наемников. "Туда, куда мы бьем - там есть наемники", - сказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Ламбада".
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонБелгородская областьУкраинаАнна ПрокофьеваВооруженные силы УкраиныTelegram
 
 
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