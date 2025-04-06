https://ria.ru/20250406/anapa-2009648590.html

В Анапе убирают вал, защищающий пляжи от мазута

В Анапе убирают вал, защищающий пляжи от мазута - РИА Новости, 06.04.2025

В Анапе убирают вал, защищающий пляжи от мазута

Защитный вал, сдерживающий выбросы нефтепродуктов в Анапе, начали убирать в районе Бугазской косы в преддверии курортного сезона, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T14:46:00+03:00

2025-04-06T14:46:00+03:00

2025-04-06T14:46:00+03:00

происшествия

анапа

краснодарский край

темрюкский район

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992590797_11:0:2543:1424_1920x0_80_0_0_91c8bf449e9fceb467446ba932d293b9.jpg

КРАСНОДАР, 6 апр - РИА Новости. Защитный вал, сдерживающий выбросы нефтепродуктов в Анапе, начали убирать в районе Бугазской косы в преддверии курортного сезона, сообщил первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий. "Начали постепенную разборку защитных валов в рамках подготовки к началу курортного сезона. Пока делаем это только в районе Бугазской косы. Учитывая климатические особенности Анапы, когда до середины мая ещё возможен достаточно сильный шторм, в центре, на основных пляжах валы сохраняем", - передаёт оперштаб Кубани слова Городецкого. Он отметил, что после того, как защитная сетка снимается, вал пропускают через машину, сам песок просеивают, очищают и возвращают на пляж. Как отмечают власти, убирать начали в тех местах, где выбросы не фиксировали на протяжении более двух недель. Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на территории города-курорта Анапы и Темрюкского района обустроен насыпной вал протяженностью 32 километра со специальными защитными сетями для сбора мелкой фракции мазута. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250406/anapa-2009594911.html

https://ria.ru/20250326/tanker-2007449636.html

анапа

краснодарский край

темрюкский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, краснодарский край, темрюкский район, крушение двух танкеров в керченском проливе