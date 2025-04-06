В Анапе убирают вал, защищающий пляжи от мазута
В Анапе начали убирать защитный вал, сдерживающий выбросы нефтепродуктов
У береговой линии Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 апр - РИА Новости. Защитный вал, сдерживающий выбросы нефтепродуктов в Анапе, начали убирать в районе Бугазской косы в преддверии курортного сезона, сообщил первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий.
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"Начали постепенную разборку защитных валов в рамках подготовки к началу курортного сезона. Пока делаем это только в районе Бугазской косы. Учитывая климатические особенности Анапы, когда до середины мая ещё возможен достаточно сильный шторм, в центре, на основных пляжах валы сохраняем", - передаёт оперштаб Кубани слова Городецкого.
Он отметил, что после того, как защитная сетка снимается, вал пропускают через машину, сам песок просеивают, очищают и возвращают на пляж.
Как отмечают власти, убирать начали в тех местах, где выбросы не фиксировали на протяжении более двух недель.
Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на территории города-курорта Анапы и Темрюкского района обустроен насыпной вал протяженностью 32 километра со специальными защитными сетями для сбора мелкой фракции мазута.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.