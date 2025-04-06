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В Анапе убирают вал, защищающий пляжи от мазута - РИА Новости, 06.04.2025
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14:46 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/anapa-2009648590.html
В Анапе убирают вал, защищающий пляжи от мазута
В Анапе убирают вал, защищающий пляжи от мазута - РИА Новости, 06.04.2025
В Анапе убирают вал, защищающий пляжи от мазута
Защитный вал, сдерживающий выбросы нефтепродуктов в Анапе, начали убирать в районе Бугазской косы в преддверии курортного сезона, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T14:46:00+03:00
2025-04-06T14:46:00+03:00
происшествия
анапа
краснодарский край
темрюкский район
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 6 апр - РИА Новости. Защитный вал, сдерживающий выбросы нефтепродуктов в Анапе, начали убирать в районе Бугазской косы в преддверии курортного сезона, сообщил первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий. "Начали постепенную разборку защитных валов в рамках подготовки к началу курортного сезона. Пока делаем это только в районе Бугазской косы. Учитывая климатические особенности Анапы, когда до середины мая ещё возможен достаточно сильный шторм, в центре, на основных пляжах валы сохраняем", - передаёт оперштаб Кубани слова Городецкого. Он отметил, что после того, как защитная сетка снимается, вал пропускают через машину, сам песок просеивают, очищают и возвращают на пляж. Как отмечают власти, убирать начали в тех местах, где выбросы не фиксировали на протяжении более двух недель. Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на территории города-курорта Анапы и Темрюкского района обустроен насыпной вал протяженностью 32 километра со специальными защитными сетями для сбора мелкой фракции мазута. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250406/anapa-2009594911.html
https://ria.ru/20250326/tanker-2007449636.html
анапа
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происшествия, анапа, краснодарский край, темрюкский район, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Темрюкский район, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе убирают вал, защищающий пляжи от мазута

В Анапе начали убирать защитный вал, сдерживающий выбросы нефтепродуктов

© Оперативный штаб - Краснодарский крайУ береговой линии Анапы
У береговой линии Анапы - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Оперативный штаб - Краснодарский край
У береговой линии Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 апр - РИА Новости. Защитный вал, сдерживающий выбросы нефтепродуктов в Анапе, начали убирать в районе Бугазской косы в преддверии курортного сезона, сообщил первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий.
«
"Начали постепенную разборку защитных валов в рамках подготовки к началу курортного сезона. Пока делаем это только в районе Бугазской косы. Учитывая климатические особенности Анапы, когда до середины мая ещё возможен достаточно сильный шторм, в центре, на основных пляжах валы сохраняем", - передаёт оперштаб Кубани слова Городецкого.
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Он отметил, что после того, как защитная сетка снимается, вал пропускают через машину, сам песок просеивают, очищают и возвращают на пляж.
Как отмечают власти, убирать начали в тех местах, где выбросы не фиксировали на протяжении более двух недель.
Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на территории города-курорта Анапы и Темрюкского района обустроен насыпной вал протяженностью 32 километра со специальными защитными сетями для сбора мелкой фракции мазута.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
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ПроисшествияАнапаКраснодарский крайТемрюкский районКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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