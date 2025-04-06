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СМИ: на пляже в Анапе обнаружили неизвестное белое вещество - РИА Новости, 06.04.2025
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04:08 06.04.2025 (обновлено: 09:40 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/anapa-2009594911.html
СМИ: на пляже в Анапе обнаружили неизвестное белое вещество
СМИ: на пляже в Анапе обнаружили неизвестное белое вещество - РИА Новости, 06.04.2025
СМИ: на пляже в Анапе обнаружили неизвестное белое вещество
Неизвестное белое вещество обнаружили жители Анапы на одном из местных пляжей, утверждает Telegram-канал "Новороссийск.Today". РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T04:08:00+03:00
2025-04-06T09:40:00+03:00
происшествия
анапа
белоглинский район
керченский пролив
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Неизвестное белое вещество обнаружили жители Анапы на одном из местных пляжей, утверждает Telegram-канал "Новороссийск.Today"."В Анапе и окрестностях сегодня случился массовый выброс… пальмового масла. К таким выводам пришли местные жители", — говорится в публикации.Ранее в оперштабе Кубани сообщали о новых выбросах мазута после ЧП с танкерами на пяти участках побережья Анапы. Речь идёт о трех пляжах между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также у отеля "Пляжный поселок" и около базы отдыха "Динамо". Мазут найден и на территории в устье реки Можепсин.Кроме того, повторные выбросы нефтепродуктов также выявили команды Кавказского и Белоглинского районов.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших танкеров требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщила в начале апреля глава Росприроднадзора.
https://ria.ru/20250404/mazut-2009345598.html
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анапа
белоглинский район
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происшествия, анапа, белоглинский район, керченский пролив, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Белоглинский район, Керченский пролив, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
СМИ: на пляже в Анапе обнаружили неизвестное белое вещество

НT: на пляж в Анапе выбросило белое вещество, похожее на пальмовое масло

© Фото : Новороссийск.Today/TelegramБелое вещество, похожее на пальмовое масло, обнаружено на пляже в Анапе
Белое вещество, похожее на пальмовое масло, обнаружено на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Новороссийск.Today/Telegram
Белое вещество, похожее на пальмовое масло, обнаружено на пляже в Анапе
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Неизвестное белое вещество обнаружили жители Анапы на одном из местных пляжей, утверждает Telegram-канал "Новороссийск.Today".
Анапе и окрестностях сегодня случился массовый выброс… пальмового масла. К таким выводам пришли местные жители", — говорится в публикации.
Научный штаб для отработки очистки берега от мазута в Анапе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута
4 апреля, 15:05
Ранее в оперштабе Кубани сообщали о новых выбросах мазута после ЧП с танкерами на пяти участках побережья Анапы. Речь идёт о трех пляжах между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также у отеля "Пляжный поселок" и около базы отдыха "Динамо". Мазут найден и на территории в устье реки Можепсин.
Кроме того, повторные выбросы нефтепродуктов также выявили команды Кавказского и Белоглинского районов.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших танкеров требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщила в начале апреля глава Росприроднадзора.
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута в Анапе - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута у отеля "Пляжный поселок"
22 марта, 15:10
 
ПроисшествияАнапаБелоглинский районКерченский проливФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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