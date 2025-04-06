https://ria.ru/20250406/anapa-2009594911.html
СМИ: на пляже в Анапе обнаружили неизвестное белое вещество
СМИ: на пляже в Анапе обнаружили неизвестное белое вещество - РИА Новости, 06.04.2025
СМИ: на пляже в Анапе обнаружили неизвестное белое вещество
Неизвестное белое вещество обнаружили жители Анапы на одном из местных пляжей, утверждает Telegram-канал "Новороссийск.Today". РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T04:08:00+03:00
2025-04-06T04:08:00+03:00
2025-04-06T09:40:00+03:00
происшествия
анапа
белоглинский район
керченский пролив
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009606902_0:359:562:675_1920x0_80_0_0_c2163a9fccb9cdbe9c35fd7b2b9086cf.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Неизвестное белое вещество обнаружили жители Анапы на одном из местных пляжей, утверждает Telegram-канал "Новороссийск.Today"."В Анапе и окрестностях сегодня случился массовый выброс… пальмового масла. К таким выводам пришли местные жители", — говорится в публикации.Ранее в оперштабе Кубани сообщали о новых выбросах мазута после ЧП с танкерами на пяти участках побережья Анапы. Речь идёт о трех пляжах между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также у отеля "Пляжный поселок" и около базы отдыха "Динамо". Мазут найден и на территории в устье реки Можепсин.Кроме того, повторные выбросы нефтепродуктов также выявили команды Кавказского и Белоглинского районов.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших танкеров требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщила в начале апреля глава Росприроднадзора.
https://ria.ru/20250404/mazut-2009345598.html
https://ria.ru/20250322/mazut-2006663778.html
анапа
белоглинский район
керченский пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009606902_0:308:562:730_1920x0_80_0_0_30873835251154e37dc145f0271020e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, белоглинский район, керченский пролив, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Белоглинский район, Керченский пролив, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
СМИ: на пляже в Анапе обнаружили неизвестное белое вещество
НT: на пляж в Анапе выбросило белое вещество, похожее на пальмовое масло