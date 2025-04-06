https://ria.ru/20250406/anapa-2009594911.html

СМИ: на пляже в Анапе обнаружили неизвестное белое вещество

СМИ: на пляже в Анапе обнаружили неизвестное белое вещество - РИА Новости, 06.04.2025

СМИ: на пляже в Анапе обнаружили неизвестное белое вещество

Неизвестное белое вещество обнаружили жители Анапы на одном из местных пляжей, утверждает Telegram-канал "Новороссийск.Today". РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T04:08:00+03:00

2025-04-06T04:08:00+03:00

2025-04-06T09:40:00+03:00

происшествия

анапа

белоглинский район

керченский пролив

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009606902_0:359:562:675_1920x0_80_0_0_c2163a9fccb9cdbe9c35fd7b2b9086cf.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Неизвестное белое вещество обнаружили жители Анапы на одном из местных пляжей, утверждает Telegram-канал "Новороссийск.Today"."В Анапе и окрестностях сегодня случился массовый выброс… пальмового масла. К таким выводам пришли местные жители", — говорится в публикации.Ранее в оперштабе Кубани сообщали о новых выбросах мазута после ЧП с танкерами на пяти участках побережья Анапы. Речь идёт о трех пляжах между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также у отеля "Пляжный поселок" и около базы отдыха "Динамо". Мазут найден и на территории в устье реки Можепсин.Кроме того, повторные выбросы нефтепродуктов также выявили команды Кавказского и Белоглинского районов.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших танкеров требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщила в начале апреля глава Росприроднадзора.

https://ria.ru/20250404/mazut-2009345598.html

https://ria.ru/20250322/mazut-2006663778.html

анапа

белоглинский район

керченский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, анапа, белоглинский район, керченский пролив, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе