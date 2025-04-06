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В труднодоступном месте на Алтае восстанавливают поврежденную ветром ЛЭП - РИА Новости, 06.04.2025
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17:34 06.04.2025 (обновлено: 19:43 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/altaj-2009678412.html
В труднодоступном месте на Алтае восстанавливают поврежденную ветром ЛЭП
В труднодоступном месте на Алтае восстанавливают поврежденную ветром ЛЭП - РИА Новости, 06.04.2025
В труднодоступном месте на Алтае восстанавливают поврежденную ветром ЛЭП
Энергетики продолжают восстанавливать разрушенную ветром линию электропередач в труднодоступном месте Алтайского края, от которой получают электроэнергию села... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T17:34:00+03:00
2025-04-06T19:43:00+03:00
происшествия
жкх
алтайский край
солонешенский район
республика алтай
ураган в сибири
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БАРНАУЛ, 6 апр - РИА Новости. Энергетики продолжают восстанавливать разрушенную ветром линию электропередач в труднодоступном месте Алтайского края, от которой получают электроэнергию села двух регионов, сообщает пресс-служба "Россети Сибирь". "Россети Сибирь" восстанавливают линию электропередачи 110 кВ в Солонешенском районе Алтайского края. Поврежденный штормовым ветром участок линии электропередачи находится в горах, в труднодоступной местности. В условиях полного бездорожья и весенней распутицы энергетики пробивались к месту проведения работ, используя спецтехнику: тракторы, экскаваторы, гусеничный транспорт", - говорится в сообщении. Отмечается, что несмотря на сложности на место максимально оперативно завезены материалы и доставлен персонал. В работах задействованы энергетики из всех производственных отделений филиала "Алтайэнерго". Всего на месте работают 40 человек и 18 единиц техники. "Потребители, которых снабжает электроэнергией эта линия электропередачи в Алтайском крае и Республике Алтай, запитаны от 29 резервных источников снабжения электроэнергией. Остальные аварийно-восстановительные работы в зоне обслуживания "Алтайэнерго" завершены", - подчеркнула пресс-служба.
https://ria.ru/20250406/uragan-2009647874.html
алтайский край
солонешенский район
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происшествия, жкх, алтайский край, солонешенский район, республика алтай, ураган в сибири
Происшествия, ЖКХ, Алтайский край, Солонешенский район, Республика Алтай, Ураган в Сибири
В труднодоступном месте на Алтае восстанавливают поврежденную ветром ЛЭП

Энергетики восстанавливают линию электропередач в труднодоступном месте на Алтае

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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БАРНАУЛ, 6 апр - РИА Новости. Энергетики продолжают восстанавливать разрушенную ветром линию электропередач в труднодоступном месте Алтайского края, от которой получают электроэнергию села двух регионов, сообщает пресс-служба "Россети Сибирь".
«
"Россети Сибирь" восстанавливают линию электропередачи 110 кВ в Солонешенском районе Алтайского края. Поврежденный штормовым ветром участок линии электропередачи находится в горах, в труднодоступной местности. В условиях полного бездорожья и весенней распутицы энергетики пробивались к месту проведения работ, используя спецтехнику: тракторы, экскаваторы, гусеничный транспорт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на сложности на место максимально оперативно завезены материалы и доставлен персонал. В работах задействованы энергетики из всех производственных отделений филиала "Алтайэнерго". Всего на месте работают 40 человек и 18 единиц техники. "Потребители, которых снабжает электроэнергией эта линия электропередачи в Алтайском крае и Республике Алтай, запитаны от 29 резервных источников снабжения электроэнергией. Остальные аварийно-восстановительные работы в зоне обслуживания "Алтайэнерго" завершены", - подчеркнула пресс-служба.
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