https://ria.ru/20250406/altaj-2009678412.html
В труднодоступном месте на Алтае восстанавливают поврежденную ветром ЛЭП
В труднодоступном месте на Алтае восстанавливают поврежденную ветром ЛЭП - РИА Новости, 06.04.2025
В труднодоступном месте на Алтае восстанавливают поврежденную ветром ЛЭП
Энергетики продолжают восстанавливать разрушенную ветром линию электропередач в труднодоступном месте Алтайского края, от которой получают электроэнергию села... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T17:34:00+03:00
2025-04-06T17:34:00+03:00
2025-04-06T19:43:00+03:00
происшествия
жкх
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республика алтай
ураган в сибири
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БАРНАУЛ, 6 апр - РИА Новости. Энергетики продолжают восстанавливать разрушенную ветром линию электропередач в труднодоступном месте Алтайского края, от которой получают электроэнергию села двух регионов, сообщает пресс-служба "Россети Сибирь". "Россети Сибирь" восстанавливают линию электропередачи 110 кВ в Солонешенском районе Алтайского края. Поврежденный штормовым ветром участок линии электропередачи находится в горах, в труднодоступной местности. В условиях полного бездорожья и весенней распутицы энергетики пробивались к месту проведения работ, используя спецтехнику: тракторы, экскаваторы, гусеничный транспорт", - говорится в сообщении. Отмечается, что несмотря на сложности на место максимально оперативно завезены материалы и доставлен персонал. В работах задействованы энергетики из всех производственных отделений филиала "Алтайэнерго". Всего на месте работают 40 человек и 18 единиц техники. "Потребители, которых снабжает электроэнергией эта линия электропередачи в Алтайском крае и Республике Алтай, запитаны от 29 резервных источников снабжения электроэнергией. Остальные аварийно-восстановительные работы в зоне обслуживания "Алтайэнерго" завершены", - подчеркнула пресс-служба.
https://ria.ru/20250406/uragan-2009647874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, жкх, алтайский край, солонешенский район, республика алтай, ураган в сибири
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В труднодоступном месте на Алтае восстанавливают поврежденную ветром ЛЭП
Энергетики восстанавливают линию электропередач в труднодоступном месте на Алтае