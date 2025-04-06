https://ria.ru/20250406/altaj-2009678412.html

В труднодоступном месте на Алтае восстанавливают поврежденную ветром ЛЭП

В труднодоступном месте на Алтае восстанавливают поврежденную ветром ЛЭП - РИА Новости, 06.04.2025

В труднодоступном месте на Алтае восстанавливают поврежденную ветром ЛЭП

Энергетики продолжают восстанавливать разрушенную ветром линию электропередач в труднодоступном месте Алтайского края, от которой получают электроэнергию села... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T17:34:00+03:00

2025-04-06T17:34:00+03:00

2025-04-06T19:43:00+03:00

происшествия

жкх

алтайский край

солонешенский район

республика алтай

ураган в сибири

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130512/68/1305126858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7685bcd7f0e2a167b061703d87f2ce01.jpg

БАРНАУЛ, 6 апр - РИА Новости. Энергетики продолжают восстанавливать разрушенную ветром линию электропередач в труднодоступном месте Алтайского края, от которой получают электроэнергию села двух регионов, сообщает пресс-служба "Россети Сибирь". "Россети Сибирь" восстанавливают линию электропередачи 110 кВ в Солонешенском районе Алтайского края. Поврежденный штормовым ветром участок линии электропередачи находится в горах, в труднодоступной местности. В условиях полного бездорожья и весенней распутицы энергетики пробивались к месту проведения работ, используя спецтехнику: тракторы, экскаваторы, гусеничный транспорт", - говорится в сообщении. Отмечается, что несмотря на сложности на место максимально оперативно завезены материалы и доставлен персонал. В работах задействованы энергетики из всех производственных отделений филиала "Алтайэнерго". Всего на месте работают 40 человек и 18 единиц техники. "Потребители, которых снабжает электроэнергией эта линия электропередачи в Алтайском крае и Республике Алтай, запитаны от 29 резервных источников снабжения электроэнергией. Остальные аварийно-восстановительные работы в зоне обслуживания "Алтайэнерго" завершены", - подчеркнула пресс-служба.

https://ria.ru/20250406/uragan-2009647874.html

алтайский край

солонешенский район

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, алтайский край, солонешенский район, республика алтай, ураган в сибири