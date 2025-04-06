https://ria.ru/20250406/altaj-2009657848.html
Во все села Алтая вернули свет после урагана
Во все села Алтая вернули свет после урагана - РИА Новости, 06.04.2025
Во все села Алтая вернули свет после урагана
Свет вернули во все села Республики Алтай после урагана, однако Черноануйское сельское поселение Усть-Канского района обеспечивается электричеством за счёт... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T16:14:00+03:00
2025-04-06T16:14:00+03:00
2025-04-06T16:15:00+03:00
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ураган в сибири
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БАРНАУЛ, 6 апр - РИА Новости. Свет вернули во все села Республики Алтай после урагана, однако Черноануйское сельское поселение Усть-Канского района обеспечивается электричеством за счёт дизель-генераторов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов. "Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы по подключению Черноануйского сельского поселения Усть-Канского района. Сейчас сёла обеспечены электроэнергией за счет дизель-генераторов, которые направлены в район по поручению главы республики Андрея Турчака", - рассказал Максимов. Спикер добавил, что поврежденный участок находится в Алтайском крае, в труднодоступной горной местности. "Идет демонтаж поврежденных элементов, после чего начнутся работы по восстановлению ЛЭП. Специалисты и техника "Россети Сибирь" продолжают работу. В остальных районах республики энергоснабжение после вчерашнего штормового ветра восстановлено", - отметил Максимов.
https://ria.ru/20250406/uragan-2009647874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Во все села Алтая вернули свет после урагана
Свет вернули во все села Алтая, одно сельское поселение на резервных источниках