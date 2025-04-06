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Во все села Алтая вернули свет после урагана - РИА Новости, 06.04.2025
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16:14 06.04.2025 (обновлено: 16:15 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/altaj-2009657848.html
Во все села Алтая вернули свет после урагана
Во все села Алтая вернули свет после урагана - РИА Новости, 06.04.2025
Во все села Алтая вернули свет после урагана
Свет вернули во все села Республики Алтай после урагана, однако Черноануйское сельское поселение Усть-Канского района обеспечивается электричеством за счёт... РИА Новости, 06.04.2025
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жкх
усть-канский район
республика алтай
алтайский край
андрей турчак
ураган в сибири
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БАРНАУЛ, 6 апр - РИА Новости. Свет вернули во все села Республики Алтай после урагана, однако Черноануйское сельское поселение Усть-Канского района обеспечивается электричеством за счёт дизель-генераторов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов. "Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы по подключению Черноануйского сельского поселения Усть-Канского района. Сейчас сёла обеспечены электроэнергией за счет дизель-генераторов, которые направлены в район по поручению главы республики Андрея Турчака", - рассказал Максимов. Спикер добавил, что поврежденный участок находится в Алтайском крае, в труднодоступной горной местности. "Идет демонтаж поврежденных элементов, после чего начнутся работы по восстановлению ЛЭП. Специалисты и техника "Россети Сибирь" продолжают работу. В остальных районах республики энергоснабжение после вчерашнего штормового ветра восстановлено", - отметил Максимов.
https://ria.ru/20250406/uragan-2009647874.html
усть-канский район
республика алтай
алтайский край
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жкх, усть-канский район, республика алтай, алтайский край, андрей турчак, ураган в сибири
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Во все села Алтая вернули свет после урагана

Свет вернули во все села Алтая, одно сельское поселение на резервных источниках

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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БАРНАУЛ, 6 апр - РИА Новости. Свет вернули во все села Республики Алтай после урагана, однако Черноануйское сельское поселение Усть-Канского района обеспечивается электричеством за счёт дизель-генераторов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.
«
"Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы по подключению Черноануйского сельского поселения Усть-Канского района. Сейчас сёла обеспечены электроэнергией за счет дизель-генераторов, которые направлены в район по поручению главы республики Андрея Турчака", - рассказал Максимов.
Спикер добавил, что поврежденный участок находится в Алтайском крае, в труднодоступной горной местности.
"Идет демонтаж поврежденных элементов, после чего начнутся работы по восстановлению ЛЭП. Специалисты и техника "Россети Сибирь" продолжают работу. В остальных районах республики энергоснабжение после вчерашнего штормового ветра восстановлено", - отметил Максимов.
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ЖКХУсть-Канский районРеспублика АлтайАлтайский крайАндрей ТурчакУраган в Сибири
 
 
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