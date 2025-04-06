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На Алтае задержали мужчину, забросавшего полицейских взрывчаткой - РИА Новости, 06.04.2025
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08:18 06.04.2025 (обновлено: 10:12 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/altaj-2009601489.html
На Алтае задержали мужчину, забросавшего полицейских взрывчаткой
На Алтае задержали мужчину, забросавшего полицейских взрывчаткой - РИА Новости, 06.04.2025
На Алтае задержали мужчину, забросавшего полицейских взрывчаткой
В Алтайском крае задержали местного жителя, который забросал полицейских самодельной взрывчаткой, сообщили в региональном главке Следственного комитета. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T08:18:00+03:00
2025-04-06T10:12:00+03:00
происшествия
алтайский край
целинный район
россия
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БАРНАУЛ, 6 апр — РИА Новости. В Алтайском крае задержали местного жителя, который забросал полицейских самодельной взрывчаткой, сообщили в региональном главке Следственного комитета. "Вечером 5 апреля 2025 года в селе Бочкари Целинного района 45-летний местный житель на почве личных неприязненных отношений к односельчанину стал стрелять из самодельного огнестрельного оружия. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попытались пресечь противоправные действия мужчины, однако он начал оказывать активное сопротивление и бросать в стражей правопорядка самодельные взрывчатые вещества", — говорится в публикации.Мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Следователи осмотрели место происшествия, провели обыски у задержанного дома, изъяли взрывчатые вещества и боеприпасы. Они будут ходатайствовать в суде о заключении мужчины под стражу.
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алтайский край
целинный район
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Обыск в доме у мужчины, который стрелял в односельчан из самодельного огнестрельного оружия
В Алтайском крае задержали мужчину, который из личной неприязни стрелял в односельчанина из самодельного огнестрельного оружия, а потом отбивался от полицейских при помощи кустарных взрывчатых веществ, сообщили в СУСК по региону. Обошлось без пострадавших. Позднее в доме у 45-летнего мастеровитого селянина нашли целый арсенал самодельного оружия. Возбуждено уголовное дело.
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происшествия, алтайский край, целинный район, россия
Происшествия, Алтайский край, Целинный район, Россия
На Алтае задержали мужчину, забросавшего полицейских взрывчаткой

На Алтае задержали мужчину, забросавшего полицейских самодельной взрывчаткой

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БАРНАУЛ, 6 апр — РИА Новости. В Алтайском крае задержали местного жителя, который забросал полицейских самодельной взрывчаткой, сообщили в региональном главке Следственного комитета.
"Вечером 5 апреля 2025 года в селе Бочкари Целинного района 45-летний местный житель на почве личных неприязненных отношений к односельчанину стал стрелять из самодельного огнестрельного оружия. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попытались пресечь противоправные действия мужчины, однако он начал оказывать активное сопротивление и бросать в стражей правопорядка самодельные взрывчатые вещества", — говорится в публикации.
Мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Следователи осмотрели место происшествия, провели обыски у задержанного дома, изъяли взрывчатые вещества и боеприпасы. Они будут ходатайствовать в суде о заключении мужчины под стражу.
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ПроисшествияАлтайский крайЦелинный районРоссия
 
 
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