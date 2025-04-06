https://ria.ru/20250406/almaz-2009604839.html
Минобороны подало иск к конструкторскому бюро "Алмаз"
Минобороны подало иск к конструкторскому бюро "Алмаз" - РИА Новости, 06.04.2025
Минобороны подало иск к конструкторскому бюро "Алмаз"
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Министерства обороны к Центральному морскому конструкторскому бюро "Алмаз", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T09:16:00+03:00
2025-04-06T09:16:00+03:00
2025-04-06T09:30:00+03:00
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818678061_0:0:3197:1798_1920x0_80_0_0_98000ce53e8d64abdc2b2bc5ce87785f.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Министерства обороны к Центральному морскому конструкторскому бюро "Алмаз", сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение искового заявления назначено на 13 мая", — сказал собеседник агентства. Суть иска, включающего требование на 11,5 миллиона рублей, в суде не раскрыли.В начале марта Минобороны подало иск к ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина" — производителю систем противовоздушной обороны, а также к петербургскому НПО "Импульс". Основания исковых требований и суммы не уточнялись. Кроме того, с 4 февраля по 28 марта военное ведомство подало десять исков к РЖД на 105 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250403/minoborony-2009023157.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818678061_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_6c02d45fcb459acae9420d0d0f32ca12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Минобороны подало иск к конструкторскому бюро "Алмаз"
Минобороны подало иск на 11,5 млн рублей к конструкторскому бюро "Алмаз"