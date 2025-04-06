https://ria.ru/20250406/almaz-2009604839.html

Минобороны подало иск к конструкторскому бюро "Алмаз"

Минобороны подало иск к конструкторскому бюро "Алмаз" - РИА Новости, 06.04.2025

Минобороны подало иск к конструкторскому бюро "Алмаз"

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Министерства обороны к Центральному морскому конструкторскому бюро "Алмаз", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T09:16:00+03:00

2025-04-06T09:16:00+03:00

2025-04-06T09:30:00+03:00

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818678061_0:0:3197:1798_1920x0_80_0_0_98000ce53e8d64abdc2b2bc5ce87785f.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Министерства обороны к Центральному морскому конструкторскому бюро "Алмаз", сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение искового заявления назначено на 13 мая", — сказал собеседник агентства. Суть иска, включающего требование на 11,5 миллиона рублей, в суде не раскрыли.В начале марта Минобороны подало иск к ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина" — производителю систем противовоздушной обороны, а также к петербургскому НПО "Импульс". Основания исковых требований и суммы не уточнялись. Кроме того, с 4 февраля по 28 марта военное ведомство подало десять исков к РЖД на 105 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250403/minoborony-2009023157.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия