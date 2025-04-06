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Минобороны подало иск к конструкторскому бюро "Алмаз" - РИА Новости, 06.04.2025
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09:16 06.04.2025 (обновлено: 09:30 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/almaz-2009604839.html
Минобороны подало иск к конструкторскому бюро "Алмаз"
Минобороны подало иск к конструкторскому бюро "Алмаз" - РИА Новости, 06.04.2025
Минобороны подало иск к конструкторскому бюро "Алмаз"
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Министерства обороны к Центральному морскому конструкторскому бюро "Алмаз", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.04.2025
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Министерства обороны к Центральному морскому конструкторскому бюро "Алмаз", сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение искового заявления назначено на 13 мая", — сказал собеседник агентства. Суть иска, включающего требование на 11,5 миллиона рублей, в суде не раскрыли.В начале марта Минобороны подало иск к ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина" — производителю систем противовоздушной обороны, а также к петербургскому НПО "Импульс". Основания исковых требований и суммы не уточнялись. Кроме того, с 4 февраля по 28 марта военное ведомство подало десять исков к РЖД на 105 миллионов рублей.
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москва, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Минобороны подало иск к конструкторскому бюро "Алмаз"

Минобороны подало иск на 11,5 млн рублей к конструкторскому бюро "Алмаз"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Министерства обороны к Центральному морскому конструкторскому бюро "Алмаз", сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение искового заявления назначено на 13 мая", — сказал собеседник агентства.
Суть иска, включающего требование на 11,5 миллиона рублей, в суде не раскрыли.
В начале марта Минобороны подало иск к ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина" — производителю систем противовоздушной обороны, а также к петербургскому НПО "Импульс". Основания исковых требований и суммы не уточнялись. Кроме того, с 4 февраля по 28 марта военное ведомство подало десять исков к РЖД на 105 миллионов рублей.
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