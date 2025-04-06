https://ria.ru/20250406/afrika-2009602658.html

AEC оценила перспективы использования российского газа в Африке

AEC оценила перспективы использования российского газа в Африке - РИА Новости, 06.04.2025

AEC оценила перспективы использования российского газа в Африке

Российский газ может стать востребованным на африканском рынке, но для этого африканским странам нужно развивать необходимую инфраструктуру, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T08:45:00+03:00

2025-04-06T08:45:00+03:00

2025-04-06T08:45:00+03:00

экономика

африка

россия

газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Российский газ может стать востребованным на африканском рынке, но для этого африканским странам нужно развивать необходимую инфраструктуру, заявил РИА Новости исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк. "Африке действительно нужен газ. И российский газ мог бы стать важным ресурсом – для электростанций, нефтехимических предприятий и развития промышленности", - заявил Аюк. Эксперт заявил, что в Африке есть две проблемы, которые препятствуют сотрудничеству с РФ в газовой сфере: неспособность африканских стран оплачивать поставки и отсутствие необходимой газовой инфраструктуры. "Именно поэтому нам нужно развивать энергетическую инфраструктуру – чтобы принимать, транспортировать и использовать газ, в том числе с помощью барж. Работы предстоит много, но российский газ, безусловно, найдет свой рынок в Африке", – подытожил исполнительный председатель Африканской энергетической палаты. Ранее генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Дмитрий Хандога заявил, что компания рассматривает Африку как потенциальный рынок сбыта российского газа.

https://ria.ru/20250406/afrika-2009600688.html

https://ria.ru/20240926/afrika-1974948456.html

африка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, африка, россия, газпром