https://ria.ru/20250406/afrika-2009600688.html

Африка должна наладить внутреннюю торговлю газом, считает эксперт

Африка должна наладить внутреннюю торговлю газом, считает эксперт - РИА Новости, 06.04.2025

Африка должна наладить внутреннюю торговлю газом, считает эксперт

Африке необходимо пересмотреть энергетические контракты в пользу газовой отрасли, развивать внутриконтинентальную торговлю через зону свободной торговли, а... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T07:57:00+03:00

2025-04-06T07:57:00+03:00

2025-04-06T07:57:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Африке необходимо пересмотреть энергетические контракты в пользу газовой отрасли, развивать внутриконтинентальную торговлю через зону свободной торговли, а также устранить таможенные и визовые барьеры, заявил РИА Новости ЭнДжей Аюк, исполнительный председатель Африканской энергетической палаты. "Раньше мы работали над созданием унифицированных нефтяных контрактов, потому что большинство иностранных соглашений поступало от западных стран и Всемирного банка — и далеко не всегда учитывало интересы африканских государств. Сейчас наши контракты в основном нефтяные, но нам нужны отдельные соглашения по газу, ведь сегодня его рассматривают лишь как побочный продукт нефтедобычи. А кто решил, что нефть важнее? Не мы", - заявил Аюк РИА Новости. По словам эксперта, если бы от африканцев полностью зависело развитие энергетической области, то упор был бы сделал именно на газ, а уже потом на нефть. С помощью газа можно гораздо эффективнее закрыть потребности африканского континента, например, в сельском хозяйстве. "Наши контракты должны отражать эту логику, но и этого мало. Зона свободной торговли в Африке — это рынок на 1,5 миллиарда человек. Нам нужно торговать внутри континента, без пошлин, чтобы товары становились доступнее. 54 страны — значит, 54 таможенных барьера. Нужно упростить визы, устранить бюрократию — и тогда торговля заработает", - подытожил председатель Африканской энергетической палаты. Ранее глава департамента Африки МИД РФ Татьяна Довгаленко заявила в интервью РИА Новости, что проходящая процесс становления Африканская континентальная зона свободной торговли открывает дополнительные возможности для реализации проектов РФ в сфере энергетики, а также транспорта, IT и освоения космоса.

https://ria.ru/20250406/afrika-2009600532.html

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экономика, африка, россия