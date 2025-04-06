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Африка должна наладить внутреннюю торговлю газом, считает эксперт - РИА Новости, 06.04.2025
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07:57 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/afrika-2009600688.html
Африка должна наладить внутреннюю торговлю газом, считает эксперт
Африка должна наладить внутреннюю торговлю газом, считает эксперт - РИА Новости, 06.04.2025
Африка должна наладить внутреннюю торговлю газом, считает эксперт
Африке необходимо пересмотреть энергетические контракты в пользу газовой отрасли, развивать внутриконтинентальную торговлю через зону свободной торговли, а... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T07:57:00+03:00
2025-04-06T07:57:00+03:00
экономика
африка
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Африке необходимо пересмотреть энергетические контракты в пользу газовой отрасли, развивать внутриконтинентальную торговлю через зону свободной торговли, а также устранить таможенные и визовые барьеры, заявил РИА Новости ЭнДжей Аюк, исполнительный председатель Африканской энергетической палаты. "Раньше мы работали над созданием унифицированных нефтяных контрактов, потому что большинство иностранных соглашений поступало от западных стран и Всемирного банка — и далеко не всегда учитывало интересы африканских государств. Сейчас наши контракты в основном нефтяные, но нам нужны отдельные соглашения по газу, ведь сегодня его рассматривают лишь как побочный продукт нефтедобычи. А кто решил, что нефть важнее? Не мы", - заявил Аюк РИА Новости. По словам эксперта, если бы от африканцев полностью зависело развитие энергетической области, то упор был бы сделал именно на газ, а уже потом на нефть. С помощью газа можно гораздо эффективнее закрыть потребности африканского континента, например, в сельском хозяйстве. "Наши контракты должны отражать эту логику, но и этого мало. Зона свободной торговли в Африке — это рынок на 1,5 миллиарда человек. Нам нужно торговать внутри континента, без пошлин, чтобы товары становились доступнее. 54 страны — значит, 54 таможенных барьера. Нужно упростить визы, устранить бюрократию — и тогда торговля заработает", - подытожил председатель Африканской энергетической палаты. Ранее глава департамента Африки МИД РФ Татьяна Довгаленко заявила в интервью РИА Новости, что проходящая процесс становления Африканская континентальная зона свободной торговли открывает дополнительные возможности для реализации проектов РФ в сфере энергетики, а также транспорта, IT и освоения космоса.
https://ria.ru/20250406/afrika-2009600532.html
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экономика, африка, россия
Экономика, Африка, Россия
Африка должна наладить внутреннюю торговлю газом, считает эксперт

Председатель Аюк: Африка должна наладить внутреннюю торговлю газом

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Газораспределительная станция. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Африке необходимо пересмотреть энергетические контракты в пользу газовой отрасли, развивать внутриконтинентальную торговлю через зону свободной торговли, а также устранить таможенные и визовые барьеры, заявил РИА Новости ЭнДжей Аюк, исполнительный председатель Африканской энергетической палаты.
"Раньше мы работали над созданием унифицированных нефтяных контрактов, потому что большинство иностранных соглашений поступало от западных стран и Всемирного банка — и далеко не всегда учитывало интересы африканских государств. Сейчас наши контракты в основном нефтяные, но нам нужны отдельные соглашения по газу, ведь сегодня его рассматривают лишь как побочный продукт нефтедобычи. А кто решил, что нефть важнее? Не мы", - заявил Аюк РИА Новости.
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По словам эксперта, если бы от африканцев полностью зависело развитие энергетической области, то упор был бы сделал именно на газ, а уже потом на нефть. С помощью газа можно гораздо эффективнее закрыть потребности африканского континента, например, в сельском хозяйстве.
"Наши контракты должны отражать эту логику, но и этого мало. Зона свободной торговли в Африке — это рынок на 1,5 миллиарда человек. Нам нужно торговать внутри континента, без пошлин, чтобы товары становились доступнее. 54 страны — значит, 54 таможенных барьера. Нужно упростить визы, устранить бюрократию — и тогда торговля заработает", - подытожил председатель Африканской энергетической палаты.
Ранее глава департамента Африки МИД РФ Татьяна Довгаленко заявила в интервью РИА Новости, что проходящая процесс становления Африканская континентальная зона свободной торговли открывает дополнительные возможности для реализации проектов РФ в сфере энергетики, а также транспорта, IT и освоения космоса.
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