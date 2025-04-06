https://ria.ru/20250406/aeroflot-2009647021.html

"Аэрофлот" оспорил штраф за ввоз хамона из Германии

"Аэрофлот" оспорил штраф за ввоз хамона из Германии - РИА Новости, 06.04.2025

"Аэрофлот" оспорил штраф за ввоз хамона из Германии

Арбитражные суды признали незаконным штраф в 50 тысяч рублей, наложенный таможней аэропорта Шереметьево на "Аэрофлот" за ввоз около четырех килограммов хамона... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T14:28:00+03:00

2025-04-06T14:28:00+03:00

2025-04-06T18:33:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Арбитражные суды признали незаконным штраф в 50 тысяч рублей, наложенный таможней аэропорта Шереметьево на "Аэрофлот" за ввоз около четырех килограммов хамона из Германии в 2021 году, говорится в документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. Транспортная компания отправила самолетом товар двум клиентам в Москву. "Аэрофлот" оштрафовали за то, что таможня не получила предусмотренный законом ветеринарный сертификат на продукт. При этом таможенный орган зарегистрировал пассажирскую таможенную декларацию на экспресс-грузы, поданную компанией — таможенным представителем.Авиакомпания оспорила решение, сославшись на закон, позволяющий провозить до пяти килограммов на человека, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя. В первый раз инстанции признали действия таможни законными, приняв во внимание справку, что в тот период в странах ЕС зафиксировали более 9500 вспышек африканской чумы свиней. Арбитражный суд Московского округа в сентябре 2024 года отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение. Он указал, в частности, что "доказательств неблагополучной эпизоотической обстановки именно в странах происхождения и ввоза товара не представлено". При новом рассмотрении арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд назвали незаконным постановление Шереметьевской таможни.

https://ria.ru/20250331/aeroflot-2008405842.html

https://ria.ru/20250319/aeroflot-2006024885.html

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москва, аэрофлот, девятый арбитражный апелляционный суд, германия, россия