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"Аэрофлот" оспорил штраф за ввоз хамона из Германии - РИА Новости, 06.04.2025
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14:28 06.04.2025 (обновлено: 18:33 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/aeroflot-2009647021.html
"Аэрофлот" оспорил штраф за ввоз хамона из Германии
"Аэрофлот" оспорил штраф за ввоз хамона из Германии - РИА Новости, 06.04.2025
"Аэрофлот" оспорил штраф за ввоз хамона из Германии
Арбитражные суды признали незаконным штраф в 50 тысяч рублей, наложенный таможней аэропорта Шереметьево на "Аэрофлот" за ввоз около четырех килограммов хамона... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T14:28:00+03:00
2025-04-06T18:33:00+03:00
москва
аэрофлот
девятый арбитражный апелляционный суд
германия
россия
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Арбитражные суды признали незаконным штраф в 50 тысяч рублей, наложенный таможней аэропорта Шереметьево на "Аэрофлот" за ввоз около четырех килограммов хамона из Германии в 2021 году, говорится в документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. Транспортная компания отправила самолетом товар двум клиентам в Москву. "Аэрофлот" оштрафовали за то, что таможня не получила предусмотренный законом ветеринарный сертификат на продукт. При этом таможенный орган зарегистрировал пассажирскую таможенную декларацию на экспресс-грузы, поданную компанией — таможенным представителем.Авиакомпания оспорила решение, сославшись на закон, позволяющий провозить до пяти килограммов на человека, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя. В первый раз инстанции признали действия таможни законными, приняв во внимание справку, что в тот период в странах ЕС зафиксировали более 9500 вспышек африканской чумы свиней. Арбитражный суд Московского округа в сентябре 2024 года отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение. Он указал, в частности, что "доказательств неблагополучной эпизоотической обстановки именно в странах происхождения и ввоза товара не представлено". При новом рассмотрении арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд назвали незаконным постановление Шереметьевской таможни.
https://ria.ru/20250331/aeroflot-2008405842.html
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москва, аэрофлот, девятый арбитражный апелляционный суд, германия, россия
Москва, Аэрофлот, Девятый арбитражный апелляционный суд, Германия, Россия
"Аэрофлот" оспорил штраф за ввоз хамона из Германии

Суды отменили штраф "Аэрофлоту" за ввоз четырех килограммов хамона из Германии

© Pixabay / EdouardWmХамон
Хамон - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Pixabay / EdouardWm
Хамон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Арбитражные суды признали незаконным штраф в 50 тысяч рублей, наложенный таможней аэропорта Шереметьево на "Аэрофлот" за ввоз около четырех килограммов хамона из Германии в 2021 году, говорится в документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Транспортная компания отправила самолетом товар двум клиентам в Москву. "Аэрофлот" оштрафовали за то, что таможня не получила предусмотренный законом ветеринарный сертификат на продукт. При этом таможенный орган зарегистрировал пассажирскую таможенную декларацию на экспресс-грузы, поданную компанией — таможенным представителем.
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Авиакомпания оспорила решение, сославшись на закон, позволяющий провозить до пяти килограммов на человека, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя.
В первый раз инстанции признали действия таможни законными, приняв во внимание справку, что в тот период в странах ЕС зафиксировали более 9500 вспышек африканской чумы свиней.
Арбитражный суд Московского округа в сентябре 2024 года отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение. Он указал, в частности, что "доказательств неблагополучной эпизоотической обстановки именно в странах происхождения и ввоза товара не представлено".
При новом рассмотрении арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд назвали незаконным постановление Шереметьевской таможни.
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