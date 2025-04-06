"Проклятая" фамилия: почему дочь Абдулова может отказаться от наследия отца
© Красный квадрат (2023)Евгения Абдулова в фильме "Баба Мороз и тайна Нового года"
© Красный квадрат (2023)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Единственная дочь легендарного актера Александра Абдулова оказалась в ловушке собственной фамилии. 18-летняя Евгения с детства мечтала прикоснуться к его миру. Однако знаменитая фамилия, вместо ожидаемых привилегий, превратилась в тяжкое бремя для начинающей актрисы. Почему наследница великого артиста считает фамилию проклятьем и готова ли она отказаться от фамильного наследия ради собственного успеха?
Долгожданная дочь
Евгения Абдулова родилась 21 марта 2007 года в счастливом, но недолгом браке народного артиста РСФСР Александра Абдулова и Юлии Мешиной, которая была младше мужа на 22 года. На момент рождения дочери Александр Гавриилович уже был неизлечимо болен: через полгода после рождения Евгении у него диагностировали неоперабельный рак легких — следствие многолетней страсти к курению.
Александр Абдулов
"Таких чувств я еще не испытывал. Не могу поверить, что это происходит со мной!" — говорил актер, когда узнал о беременности жены. Мать Абдулова, Людмила Александровна, вспоминала, что сын плакал от счастья и оказался трепетным отцом: "Как только дочка начинала плакать — он переживал и требовал вызвать врача, а день рождения своей Женечки праздновал каждый месяц".
Александр Гаврилович ушел из жизни в 54 года, когда его дочери было всего девять месяцев. Девочка была слишком мала, чтобы запомнить его, но знает по фильмам, фотографиям и рассказам родных. Многие отмечали поразительное сходство Евгении с отцом, что часто доводило ее бабушку до слез: "Как же она похожа на Сашу!"
Дочь актера Александра Абдулова Евгения
Громкая фамилия — благословение или проклятие?
Несмотря на то, что мать Евгении долго оберегала дочь от внимания журналистов, девочка сама проявила интерес к профессии отца. В 9 лет она получила первую роль в кино, а к 18 годам ее фильмография насчитывает уже три картины. Однако недавно Евгения сделала неожиданное признание, которое шокировало многих: знаменитая фамилия не помогает, а мешает ей строить карьеру.
"Конечно, иногда люди обращают внимание на фамилию. Но я бы не сказала, что это дает легкий доступ в индустрию. Скорее, это создает трудности в понимании собственной силы и ценности как творца. Я очень боюсь предвзятости", — поделилась своими мыслями Евгения.
Евгения Абдулова в фильме "Любовь и Сакс"
Евгения Абдулова в фильме "Любовь и Сакс"
Ситуация, с которой столкнулась наследница Абдулова, типична для детей знаменитостей. С одной стороны, известная фамилия открывает некоторые двери, с другой — создает невероятное давление и высокие ожидания. Кроме того, молодую актрису постоянно сравнивают с отцом, чей талант признан миллионами зрителей.
Первые роли и жестокая критика
Дебют Евгении состоялся в 2017 году в фильме Аллы Суриковой "Любовь и Сакс", где 9-летняя девочка сыграла дочь главных героев. Несмотря на звездный состав фильма (Максим Аверин, Екатерина Климова, Леонид Ярмольник, Михаил Ефремов), картина получилась провальной, а игра юной Абдуловой подверглась критике.
"Я очень нервничала во время работы, а потом, когда пришло время переозвучивания, сделала это плохо, что сильно сказалось на итоге", — признается сама Евгения.
© Профит (2020) Евгения Абдулова в фильме "Два берега"
© Профит (2020)
Евгения Абдулова в фильме "Два берега"
В 13 лет она снялась в сериале "Два берега", где исполнила роль деревенской девочки из таежного села в военные годы. И снова зрители отметили, что юная актриса не до конца вживается в образ, а просто произносит заученные реплики.
Третья работа — роль старшеклассницы в новогодней комедии "Баба Мороз и тайна Нового года" также не принесла Евгении громкого успеха, хотя сам фильм получил положительные отзывы. Внимание зрителей забрала на себя другая юная актриса — Полина Айнутдинова.
© Красный квадрат (2023) Евгения Абдулова в фильме "Баба Мороз и тайна Нового года"
© Красный квадрат (2023)
Евгения Абдулова в фильме "Баба Мороз и тайна Нового года"
Кардинальный поворот
Осознав сложности актерской карьеры, Евгения решила пойти другим путем. Летом 2024 года она поступила на режиссерский факультет ВГИКа на курс Владимира Хотиненко, выдержав большой конкурс на "бюджет" — 18 человек на место.
"Абдулова активно готовилась к поступлению — занималась в киностудии, снимала короткометражные и документальные фильмы", — рассказывают знакомые девушки.
Сейчас Евгения полностью сосредоточена на учебе. Она не дает интервью и редко появляется на светских мероприятиях. По словам девушки, ее главная цель — привнести что-то новое в отечественное кино и заставить зрителей оценивать ее работу по достоинству, а не через призму знаменитой фамилии.
Артист Александр Абдулов
Отказаться от фамилии: последний шанс на самостоятельность?
В сети не утихают споры о том, стоит ли Евгении отказаться от знаменитой фамилии, чтобы начать карьеру с чистого листа. Мнения разделились: одни считают, что это помогло бы ей избавиться от постоянных сравнений с отцом, другие уверены, что фамилия Абдулова — бесценное наследство, от которого нельзя отказываться.
"С такой фамилией ей все равно помогут — о чем она переживает?" — недоумевают одни комментаторы.
"Евгения Абдулова права — давление знаменитой фамилии огромное! Ей нужно доказать, что она не просто "дочь звезды"", — поддерживают ее другие.
© РИА Новости / Студия Сергея Соловьева | Перейти в медиабанкАлександр Абдулов (Стива Облонский) в сцене из фильма режиссера Сергея Соловьева "Анна Каренина
Александр Абдулов (Стива Облонский) в сцене из фильма режиссера Сергея Соловьева "Анна Каренина
Сама Евгения пока не комментирует вопрос о возможной смене фамилии, но очевидно, что она стремится к самостоятельности. "Я осознаю, что могу добиться большего, и упорно над этим работаю", — говорит наследница великого актера, которая решила не идти по проторенной дорожке, а найти собственный путь в кинематографе.
Получится ли у дочери Александра Абдулова выйти из тени знаменитого отца и создать собственное имя в истории российского кино — покажет только время. А пока Евгения учится, снимает короткометражки и мечтает однажды заставить зрителей забыть о том, чья она дочь, и оценить ее собственный талант.