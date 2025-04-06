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"Проклятая" фамилия: почему дочь Абдулова может отказаться от наследия отца

"Проклятая" фамилия: почему дочь Абдулова может отказаться от наследия отца - РИА Новости, 06.04.2025

"Проклятая" фамилия: почему дочь Абдулова может отказаться от наследия отца

Единственная дочь легендарного актера Александра Абдулова оказалась в ловушке собственной фамилии. 18-летняя Евгения с детства мечтала прикоснуться к его миру... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T09:08:00+03:00

2025-04-06T09:08:00+03:00

2025-04-06T09:08:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Единственная дочь легендарного актера Александра Абдулова оказалась в ловушке собственной фамилии. 18-летняя Евгения с детства мечтала прикоснуться к его миру. Однако знаменитая фамилия, вместо ожидаемых привилегий, превратилась в тяжкое бремя для начинающей актрисы. Почему наследница великого артиста считает фамилию проклятьем и готова ли она отказаться от фамильного наследия ради собственного успеха?Долгожданная дочьЕвгения Абдулова родилась 21 марта 2007 года в счастливом, но недолгом браке народного артиста РСФСР Александра Абдулова и Юлии Мешиной, которая была младше мужа на 22 года. На момент рождения дочери Александр Гавриилович уже был неизлечимо болен: через полгода после рождения Евгении у него диагностировали неоперабельный рак легких — следствие многолетней страсти к курению."Таких чувств я еще не испытывал. Не могу поверить, что это происходит со мной!" — говорил актер, когда узнал о беременности жены. Мать Абдулова, Людмила Александровна, вспоминала, что сын плакал от счастья и оказался трепетным отцом: "Как только дочка начинала плакать — он переживал и требовал вызвать врача, а день рождения своей Женечки праздновал каждый месяц".Александр Гаврилович ушел из жизни в 54 года, когда его дочери было всего девять месяцев. Девочка была слишком мала, чтобы запомнить его, но знает по фильмам, фотографиям и рассказам родных. Многие отмечали поразительное сходство Евгении с отцом, что часто доводило ее бабушку до слез: "Как же она похожа на Сашу!"Громкая фамилия — благословение или проклятие?Несмотря на то, что мать Евгении долго оберегала дочь от внимания журналистов, девочка сама проявила интерес к профессии отца. В 9 лет она получила первую роль в кино, а к 18 годам ее фильмография насчитывает уже три картины. Однако недавно Евгения сделала неожиданное признание, которое шокировало многих: знаменитая фамилия не помогает, а мешает ей строить карьеру."Конечно, иногда люди обращают внимание на фамилию. Но я бы не сказала, что это дает легкий доступ в индустрию. Скорее, это создает трудности в понимании собственной силы и ценности как творца. Я очень боюсь предвзятости", — поделилась своими мыслями Евгения.Ситуация, с которой столкнулась наследница Абдулова, типична для детей знаменитостей. С одной стороны, известная фамилия открывает некоторые двери, с другой — создает невероятное давление и высокие ожидания. Кроме того, молодую актрису постоянно сравнивают с отцом, чей талант признан миллионами зрителей.Первые роли и жестокая критикаДебют Евгении состоялся в 2017 году в фильме Аллы Суриковой "Любовь и Сакс", где 9-летняя девочка сыграла дочь главных героев. Несмотря на звездный состав фильма (Максим Аверин, Екатерина Климова, Леонид Ярмольник, Михаил Ефремов), картина получилась провальной, а игра юной Абдуловой подверглась критике."Я очень нервничала во время работы, а потом, когда пришло время переозвучивания, сделала это плохо, что сильно сказалось на итоге", — признается сама Евгения.В 13 лет она снялась в сериале "Два берега", где исполнила роль деревенской девочки из таежного села в военные годы. И снова зрители отметили, что юная актриса не до конца вживается в образ, а просто произносит заученные реплики.Третья работа — роль старшеклассницы в новогодней комедии "Баба Мороз и тайна Нового года" также не принесла Евгении громкого успеха, хотя сам фильм получил положительные отзывы. Внимание зрителей забрала на себя другая юная актриса — Полина Айнутдинова.Кардинальный поворотОсознав сложности актерской карьеры, Евгения решила пойти другим путем. Летом 2024 года она поступила на режиссерский факультет ВГИКа на курс Владимира Хотиненко, выдержав большой конкурс на "бюджет" — 18 человек на место."Абдулова активно готовилась к поступлению — занималась в киностудии, снимала короткометражные и документальные фильмы", — рассказывают знакомые девушки.Сейчас Евгения полностью сосредоточена на учебе. Она не дает интервью и редко появляется на светских мероприятиях. По словам девушки, ее главная цель — привнести что-то новое в отечественное кино и заставить зрителей оценивать ее работу по достоинству, а не через призму знаменитой фамилии.Отказаться от фамилии: последний шанс на самостоятельность?В сети не утихают споры о том, стоит ли Евгении отказаться от знаменитой фамилии, чтобы начать карьеру с чистого листа. Мнения разделились: одни считают, что это помогло бы ей избавиться от постоянных сравнений с отцом, другие уверены, что фамилия Абдулова — бесценное наследство, от которого нельзя отказываться."С такой фамилией ей все равно помогут — о чем она переживает?" — недоумевают одни комментаторы."Евгения Абдулова права — давление знаменитой фамилии огромное! Ей нужно доказать, что она не просто "дочь звезды"", — поддерживают ее другие.Сама Евгения пока не комментирует вопрос о возможной смене фамилии, но очевидно, что она стремится к самостоятельности. "Я осознаю, что могу добиться большего, и упорно над этим работаю", — говорит наследница великого актера, которая решила не идти по проторенной дорожке, а найти собственный путь в кинематографе.Получится ли у дочери Александра Абдулова выйти из тени знаменитого отца и создать собственное имя в истории российского кино — покажет только время. А пока Евгения учится, снимает короткометражки и мечтает однажды заставить зрителей забыть о том, чья она дочь, и оценить ее собственный талант.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рсфср, александр абдулов, александре гаврилович, алла сурикова, вгик