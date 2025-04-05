https://ria.ru/20250405/zhiteli-2009583060.html

Жители курского Большесолдатского района готовы вернуться в свои дома

Жители курского Большесолдатского района готовы вернуться в свои дома - РИА Новости, 05.04.2025

Жители курского Большесолдатского района готовы вернуться в свои дома

Из 10 тысяч жителей Большесоладского района Курской области порядка 8 тысяч вынужденно покинувших свои дома граждан готовы вернуться, большинство - на свои... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T22:51:00+03:00

2025-04-05T22:51:00+03:00

2025-04-05T22:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

большесолдатский район

александр хинштейн

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 5 апр - РИА Новости. Из 10 тысяч жителей Большесоладского района Курской области порядка 8 тысяч вынужденно покинувших свои дома граждан готовы вернуться, большинство - на свои участки, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. В субботу Хинштейн сообщил о встрече с жителями региона для выработки стратегии восстановления приграничных пострадавших районов Курской области. Он уточнил, что в фокусе внимания был Большесолдатский район, а на собрании присутствовал муниципальный актив, органы власти, руководители предприятий и инициативные группы. "До событий августа (2024 года - ред.) в муниципалитете проживало 10 360 человек, сегодня там остаётся чуть больше 3 тысяч. Из 10 тысяч жителей готовы вернуться порядка 8 тысяч. Главная просьба от большинства - если и возвращаться, то на свои участки", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что всего в районе около четырех тысяч домовладений, при этом 294 из них признаны непригодными для проживания, 521 дом получил повреждения. По словам врио губернатора, на сегодняшний день в Большесолдатском районе разминировано два населённых пункта, всего работы запланированы в восьми. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.

https://ria.ru/20250403/khinshteyn-2009139423.html

https://ria.ru/20250402/kurskaya-2008919660.html

курская область

россия

большесолдатский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, большесолдатский район, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины