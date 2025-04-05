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"Добрался и разрушил". Американский министр резко высказался о Зеленском
"Добрался и разрушил". Американский министр резко высказался о Зеленском - РИА Новости, 05.04.2025
"Добрался и разрушил". Американский министр резко высказался о Зеленском
Владимир Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал самую легкую сделку в мире, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:19:00+03:00
2025-04-05T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал самую легкую сделку в мире, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону."Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самой простой вещью в мире", — сказал Бессент.По словам американского министра, в день, когда глава киевского режима устроил перепалку, все уже было подготовлено для того, чтобы подписать сделку между двумя странами о недрах.В Белом доме 28 февраля состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
https://ria.ru/20250404/ssha-2009444456.html
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в мире, сша, владимир зеленский, скотт бессент, дональд трамп, украина
В мире, США, Владимир Зеленский, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Украина
"Добрался и разрушил". Американский министр резко высказался о Зеленском
Глава Минфина США Бессент: Зеленский сорвал самую легкую сделку в мире