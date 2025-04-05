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"Он не в состоянии ": поведение Зеленского вызвало панику в США - РИА Новости, 05.04.2025
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09:32 05.04.2025 (обновлено: 15:20 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/zelenskiy-2009488281.html
"Он не в состоянии ": поведение Зеленского вызвало панику в США
"Он не в состоянии ": поведение Зеленского вызвало панику в США - РИА Новости, 05.04.2025
"Он не в состоянии ": поведение Зеленского вызвало панику в США
Владимир Зеленский не может принимать меры, которые будут способствовать завершению конфликта на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T09:32:00+03:00
2025-04-05T15:20:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не может принимать меры, которые будут способствовать завершению конфликта на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.&quot;Зеленский — неподходящий партнер для переговоров. &lt;…&gt; Он не в состоянии принимать решения, необходимые для того, чтобы положить конец войне&quot;, — сказал он.По мнению эксперта, Зеленский находится в серьезном заблуждении насчет своих возможностей в этом конфликте и всячески стремится затянуть процесс урегулирования."Он думает, что если продержится еще чуть-чуть, то ему удастся избежать этих вещей (признания поражения и соглашения с условиями России. — Прим. ред.), но это не тот случай", — считает экс-военный.Это становится понятно, пояснил Дэвис, если посмотреть на оставшиеся у Киева ресурсы: они ограниченны и истощены. Все, что Зеленский сейчас делает, — убивает своих людей и теряет все больше территорий, уточнил он.В четверг глава Минфина США Скотт Бессент назвал главу киевского режима "эстрадным артистом", которого окружают неидеальные советники.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Верховной рады.Мирный процессВосемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня.На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250404/zelenskiy-2009431756.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский
"Он не в состоянии ": поведение Зеленского вызвало панику в США

Подполковник Дэвис: Зеленский не способен завершить конфликт на Украине

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не может принимать меры, которые будут способствовать завершению конфликта на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
«

"Зеленский — неподходящий партнер для переговоров. <…> Он не в состоянии принимать решения, необходимые для того, чтобы положить конец войне", — сказал он.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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По мнению эксперта, Зеленский находится в серьезном заблуждении насчет своих возможностей в этом конфликте и всячески стремится затянуть процесс урегулирования.
"Он думает, что если продержится еще чуть-чуть, то ему удастся избежать этих вещей (признания поражения и соглашения с условиями России. — Прим. ред.), но это не тот случай", — считает экс-военный.
Это становится понятно, пояснил Дэвис, если посмотреть на оставшиеся у Киева ресурсы: они ограниченны и истощены. Все, что Зеленский сейчас делает, — убивает своих людей и теряет все больше территорий, уточнил он.
В четверг глава Минфина США Скотт Бессент назвал главу киевского режима "эстрадным артистом", которого окружают неидеальные советники.
Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Верховной рады.

Мирный процесс

Восемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня.
На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
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