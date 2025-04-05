"Он не в состоянии ": поведение Зеленского вызвало панику в США
Подполковник Дэвис: Зеленский не способен завершить конфликт на Украине
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не может принимать меры, которые будут способствовать завершению конфликта на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
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"Зеленский — неподходящий партнер для переговоров. <…> Он не в состоянии принимать решения, необходимые для того, чтобы положить конец войне", — сказал он.
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По мнению эксперта, Зеленский находится в серьезном заблуждении насчет своих возможностей в этом конфликте и всячески стремится затянуть процесс урегулирования.
"Он думает, что если продержится еще чуть-чуть, то ему удастся избежать этих вещей (признания поражения и соглашения с условиями России. — Прим. ред.), но это не тот случай", — считает экс-военный.
Это становится понятно, пояснил Дэвис, если посмотреть на оставшиеся у Киева ресурсы: они ограниченны и истощены. Все, что Зеленский сейчас делает, — убивает своих людей и теряет все больше территорий, уточнил он.
В четверг глава Минфина США Скотт Бессент назвал главу киевского режима "эстрадным артистом", которого окружают неидеальные советники.
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Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Верховной рады.
Мирный процесс
Восемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня.
На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.