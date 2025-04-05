https://ria.ru/20250405/zarplata-2009466537.html
Исследование показало рост предлагаемой зарплаты для соискателей в России
Исследование показало рост предлагаемой зарплаты для соискателей в России - РИА Новости, 05.04.2025
Исследование показало рост предлагаемой зарплаты для соискателей в России
Размер предлагаемых заработных плат увеличился до 74 тысяч рублей в первом квартале этого года с 62,8 тысячи рублей в аналогичном периоде 2024 года,... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T02:48:00+03:00
2025-04-05T02:48:00+03:00
2025-04-05T02:48:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Размер предлагаемых заработных плат увеличился до 74 тысяч рублей в первом квартале этого года с 62,8 тысячи рублей в аналогичном периоде 2024 года, свидетельствуют данные сервиса Headhunter, подготовленные для РИА Новости. "Несмотря на охлаждение спроса на персонал, уровень предлагаемых зарплат год к году ощутимо вырос – с 62,8 тысячи рублей в первом квартале 2024 года до 74 тысяч рублей в 2025 году", - говорится в описании результатов исследования. Согласно сервису, выраженная нехватка кадров есть в сфере розничной торговли - на одну вакансию приходится 1,7 резюме, в медицине и фармацевтике - 2,5, в сфере производства, сервисного обслуживания - 3,7. Однако потребность компаний в новых сотрудниках в первом квартале года уменьшилась, дефицит кадров формально ослаб. Число активных вакансий уменьшилось на 13%. При этом число активных резюме превысило показатели аналогичного периода 2024 года на 34%, отметили в сервисе. Сильнее всего интерес к поиску работы вырос в сфере автомобильного бизнеса (на 83%), в транспорте, логистике, перевозках (на 57%), среди рабочего персонала (на 54%), в туризме, гостиницах, ресторанах (на 43%), а также среди домашнего, обслуживающего персонала и в безопасности (рост по 41%). "Мы не случайно говорим именно о формальном ослаблении дефицита кадров, ведь фактически людей на рынке труда не становится больше. Однако активность тех, кто есть, растет, люди интересуются вакансиями и готовы к переходу на более интересные и денежные позиции", - объяснила директор по исследованиям Headhunter Мария Игнатова.
https://ria.ru/20250404/obschestvo-2009237093.html
https://ria.ru/20250403/zarplata-2008995561.html
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технологии, россия, мария игнатова, headhunter
Технологии, Россия, Мария Игнатова, HeadHunter
Исследование показало рост предлагаемой зарплаты для соискателей в России
Headhunter: соискателям в России предлагают зарплату в 74 тысячи рублей
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Размер предлагаемых заработных плат увеличился до 74 тысяч рублей в первом квартале этого года с 62,8 тысячи рублей в аналогичном периоде 2024 года, свидетельствуют данные сервиса Headhunter, подготовленные для РИА Новости.
"Несмотря на охлаждение спроса на персонал, уровень предлагаемых зарплат год к году ощутимо вырос – с 62,8 тысячи рублей в первом квартале 2024 года до 74 тысяч рублей в 2025 году", - говорится в описании результатов исследования.
Согласно сервису, выраженная нехватка кадров есть в сфере розничной торговли - на одну вакансию приходится 1,7 резюме, в медицине и фармацевтике - 2,5, в сфере производства, сервисного обслуживания - 3,7. Однако потребность компаний в новых сотрудниках в первом квартале года уменьшилась, дефицит кадров формально ослаб. Число активных вакансий уменьшилось на 13%.
При этом число активных резюме превысило показатели аналогичного периода 2024 года на 34%, отметили в сервисе. Сильнее всего интерес к поиску работы вырос в сфере автомобильного бизнеса (на 83%), в транспорте, логистике, перевозках (на 57%), среди рабочего персонала (на 54%), в туризме, гостиницах, ресторанах (на 43%), а также среди домашнего, обслуживающего персонала и в безопасности (рост по 41%).
"Мы не случайно говорим именно о формальном ослаблении дефицита кадров, ведь фактически людей на рынке труда не становится больше. Однако активность тех, кто есть, растет, люди интересуются вакансиями и готовы к переходу на более интересные и денежные позиции", - объяснила директор по исследованиям Headhunter Мария Игнатова
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