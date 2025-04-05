Правительство направит 300 миллионов рублей на "Зарницу 2.0"
Правительство направит 300 млн руб на военно-патриотическую игру "Зарница 2.0"
Дом правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кабмин направит "Движению Первых" более 300 миллионов рублей на проведение военно-патриотической игры "Зарница 2.0" среди не менее чем 30 тысяч обучающихся учреждений среднего профессионального образования, следует из постановления правительства.
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"Направить в 2025 году бюджетные ассигнования… Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи "Движение первых" - в размере 304 300 тысяч рублей для финансового обеспечения затрат на организацию и проведение Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" среди обучающихся учреждений среднего профессионального образования в количестве не менее чем 30 тысяч человек в целях реализации комплекса мероприятий, направленных на вовлечение отдельных категорий граждан и организаций в систему патриотического воспитания детей и молодежи", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Кроме того, Минпросвещения России выделят 313 миллионов рублей для реализации проекта "Разговоры о важном", в рамках которого должен быть организован и проведен Всероссийский форум "Вместе о важном".
Также 240 миллионов рублей будут направлены Росмолодежи для проведения Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться", в котором принимают участие не менее 50 тысяч человек.
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