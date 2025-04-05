Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области уничтожили предприятие по производству взрывчатки - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/zaporozhe-2009511807.html
В Запорожской области уничтожили предприятие по производству взрывчатки
В Запорожской области уничтожили предприятие по производству взрывчатки - РИА Новости, 05.04.2025
В Запорожской области уничтожили предприятие по производству взрывчатки
Предприятие по производству взрывчатых веществ, продукцию которого ВСУ использовали для дистанционного минирования освобожденных в ходе СВО территорий,... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T13:06:00+03:00
2025-04-05T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Предприятие по производству взрывчатых веществ, продукцию которого ВСУ использовали для дистанционного минирования освобожденных в ходе СВО территорий, уничтожили российские военные-дроноводы в ближайшем пригороде Запорожья, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В ближайшем пригороде Запорожья наши дроноводы ударили четырьмя БПЛА "Герань" по территории частной компании, специализирующийся на производстве взрывчатых веществ. Изначально предприятие было ориентировано на выпуск гражданской продукции, но затем переквалифицировалось сначала на двойное назначение, а позже вообще стало работать только в военных интересах режима (Владимира) Зеленского. Произошла вторичная детонация, пожар, масса взрывчатых веществ была подорвана", - сказал Рогов. По его словам, продукция этого предприятия использовалась для дистанционного минирования - для сбросов на освобожденных от ВСУ территориях, т.е. теперь у противника подобных взрывчатых веществ будет значительно меньше.
https://ria.ru/20241015/zaporozhe-1978086058.html
запорожье
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожье, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области уничтожили предприятие по производству взрывчатки

Рогов: в пригороде Запорожья уничтожили предприятие по производству взрывчатки

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Предприятие по производству взрывчатых веществ, продукцию которого ВСУ использовали для дистанционного минирования освобожденных в ходе СВО территорий, уничтожили российские военные-дроноводы в ближайшем пригороде Запорожья, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В ближайшем пригороде Запорожья наши дроноводы ударили четырьмя БПЛА "Герань" по территории частной компании, специализирующийся на производстве взрывчатых веществ. Изначально предприятие было ориентировано на выпуск гражданской продукции, но затем переквалифицировалось сначала на двойное назначение, а позже вообще стало работать только в военных интересах режима (Владимира) Зеленского. Произошла вторичная детонация, пожар, масса взрывчатых веществ была подорвана", - сказал Рогов.
По его словам, продукция этого предприятия использовалась для дистанционного минирования - для сбросов на освобожденных от ВСУ территориях, т.е. теперь у противника подобных взрывчатых веществ будет значительно меньше.
Дрон-камикадзе - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Украинский дрон атаковал рыбный завод в Запорожской области
15 октября 2024, 10:57
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала