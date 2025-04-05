https://ria.ru/20250405/zaporozhe-2009511807.html

В Запорожской области уничтожили предприятие по производству взрывчатки

В Запорожской области уничтожили предприятие по производству взрывчатки - РИА Новости, 05.04.2025

В Запорожской области уничтожили предприятие по производству взрывчатки

Предприятие по производству взрывчатых веществ, продукцию которого ВСУ использовали для дистанционного минирования освобожденных в ходе СВО территорий,... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T13:06:00+03:00

2025-04-05T13:06:00+03:00

2025-04-05T13:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожье

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Предприятие по производству взрывчатых веществ, продукцию которого ВСУ использовали для дистанционного минирования освобожденных в ходе СВО территорий, уничтожили российские военные-дроноводы в ближайшем пригороде Запорожья, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В ближайшем пригороде Запорожья наши дроноводы ударили четырьмя БПЛА "Герань" по территории частной компании, специализирующийся на производстве взрывчатых веществ. Изначально предприятие было ориентировано на выпуск гражданской продукции, но затем переквалифицировалось сначала на двойное назначение, а позже вообще стало работать только в военных интересах режима (Владимира) Зеленского. Произошла вторичная детонация, пожар, масса взрывчатых веществ была подорвана", - сказал Рогов. По его словам, продукция этого предприятия использовалась для дистанционного минирования - для сбросов на освобожденных от ВСУ территориях, т.е. теперь у противника подобных взрывчатых веществ будет значительно меньше.

https://ria.ru/20241015/zaporozhe-1978086058.html

запорожье

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожье, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины