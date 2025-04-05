В Запорожской области уничтожили предприятие по производству взрывчатки
Рогов: в пригороде Запорожья уничтожили предприятие по производству взрывчатки
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Предприятие по производству взрывчатых веществ, продукцию которого ВСУ использовали для дистанционного минирования освобожденных в ходе СВО территорий, уничтожили российские военные-дроноводы в ближайшем пригороде Запорожья, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В ближайшем пригороде Запорожья наши дроноводы ударили четырьмя БПЛА "Герань" по территории частной компании, специализирующийся на производстве взрывчатых веществ. Изначально предприятие было ориентировано на выпуск гражданской продукции, но затем переквалифицировалось сначала на двойное назначение, а позже вообще стало работать только в военных интересах режима (Владимира) Зеленского. Произошла вторичная детонация, пожар, масса взрывчатых веществ была подорвана", - сказал Рогов.
По его словам, продукция этого предприятия использовалась для дистанционного минирования - для сбросов на освобожденных от ВСУ территориях, т.е. теперь у противника подобных взрывчатых веществ будет значительно меньше.
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