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Роснедра оценили запасы редких металлов в Арктике
Роснедра оценили запасы редких металлов в Арктике - РИА Новости, 05.04.2025
Роснедра оценили запасы редких металлов в Арктике
Запасы редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в Арктике учтены в 30 месторождениях, занимают 75% всех запасов в РФ, организация добычи обойдется в сотни... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T04:21:00+03:00
2025-04-05T04:21:00+03:00
2025-04-05T04:22:00+03:00
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мурманская область
кирилл дмитриев
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Запасы редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в Арктике учтены в 30 месторождениях, занимают 75% всех запасов в РФ, организация добычи обойдется в сотни миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в Роснедрах. "Если говорить только о сырьевой базе РМ и РЗМ, то регион является крупным центром сосредоточения их запасов... в Арктике учтены запасы редкоземельных и 12 редких металлов, которые разведаны в недрах 30 месторождений. Их суммарные балансовые запасы превышают 75,0% запасов страны в целом. Если говорить об инвестициях, необходимых для организации добычи РМ и РЗМ в Арктике, то они оцениваются в сотни миллиардов рублей", - рассказали в ведомстве. РФПИ будет инвестировать в индустрию редкоземельных металлов в Арктике, сейчас изучает три проекта в Мурманской области, сообщал в конце марта глава фонда Кирилл Дмитриев. Он отмечал, что РФ контролирует 50% всех ресурсов арктического региона в мире, поэтому с позицией России в Арктике все страны считаются. Кроме того, РФ является одним из лидеров по редкоземельным металлам в мире, она находится на четвертом месте по запасам.
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экономика, арктика, россия, мурманская область, кирилл дмитриев, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Арктика, Россия, Мурманская область, Кирилл Дмитриев, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Российский фонд прямых инвестиций
Роснедра оценили запасы редких металлов в Арктике
Роснедра: запасы редких металлов в Арктике занимают 75% всех запасов в России