https://ria.ru/20250405/zapasy-2009470835.html

Роснедра оценили запасы редких металлов в Арктике

Роснедра оценили запасы редких металлов в Арктике - РИА Новости, 05.04.2025

Роснедра оценили запасы редких металлов в Арктике

Запасы редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в Арктике учтены в 30 месторождениях, занимают 75% всех запасов в РФ, организация добычи обойдется в сотни... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T04:21:00+03:00

2025-04-05T04:21:00+03:00

2025-04-05T04:22:00+03:00

экономика

арктика

россия

мурманская область

кирилл дмитриев

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Запасы редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в Арктике учтены в 30 месторождениях, занимают 75% всех запасов в РФ, организация добычи обойдется в сотни миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в Роснедрах. "Если говорить только о сырьевой базе РМ и РЗМ, то регион является крупным центром сосредоточения их запасов... в Арктике учтены запасы редкоземельных и 12 редких металлов, которые разведаны в недрах 30 месторождений. Их суммарные балансовые запасы превышают 75,0% запасов страны в целом. Если говорить об инвестициях, необходимых для организации добычи РМ и РЗМ в Арктике, то они оцениваются в сотни миллиардов рублей", - рассказали в ведомстве. РФПИ будет инвестировать в индустрию редкоземельных металлов в Арктике, сейчас изучает три проекта в Мурманской области, сообщал в конце марта глава фонда Кирилл Дмитриев. Он отмечал, что РФ контролирует 50% всех ресурсов арктического региона в мире, поэтому с позицией России в Арктике все страны считаются. Кроме того, РФ является одним из лидеров по редкоземельным металлам в мире, она находится на четвертом месте по запасам.

https://ria.ru/20250301/arktika-2002425765.html

арктика

россия

мурманская область

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экономика, арктика, россия, мурманская область, кирилл дмитриев, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), российский фонд прямых инвестиций