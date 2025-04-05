https://ria.ru/20250405/zabor-2009459453.html
Юрист рассказала, за какой забор на даче могут оштрафовать
Юрист рассказала, за какой забор на даче могут оштрафовать - РИА Новости, 05.04.2025
Юрист рассказала, за какой забор на даче могут оштрафовать
Споры по поводу забора между соседями по даче вызваны либо его расположением, либо характеристиками. Как их разрулить и за что могут оштрафовать, рассказала... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T03:18:00+03:00
2025-04-05T03:18:00+03:00
2025-04-05T03:18:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
србуи иващенко
европейская юридическая служба
дача
дача
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Споры по поводу забора между соседями по даче вызваны либо его расположением, либо характеристиками. Как их разрулить и за что могут оштрафовать, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.Действующие правила рекомендуют устанавливать по периметру садовых участков на территории садоводства сетчатое ограждение высотой 1,2 — 1,8 метра. Также допускается устройство визуально проницаемых ограждений других типов или отсутствие ограждения. Со стороны улицы могут быть глухие заборы.Более детальные ограничения могут устанавливать местные нормативные акты, регулирующие градостроительную деятельность, в частности, нормативы градостроительного проектирования поселений. Если суд докажет, что ограждение не соответствует архитектурному облику территорий, возможен штраф в соответствии с локальным КоАП. Так, в Подмосковье это 3-4 тысячи рублей для физлиц.Еще одна причина спора — несоответствие забора кадастровым границам участка. Это решается установкой границ и приведением ограждения в соответствии с ними. Если добровольно не получается, решение принимает суд, заключила Иващенко.
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общество, московская область (подмосковье), србуи иващенко, европейская юридическая служба, дача, дача
Общество, Московская область (Подмосковье), Србуи Иващенко, Европейская Юридическая Служба, Дача, дача
Юрист рассказала, за какой забор на даче могут оштрафовать
Юрист Иващенко: за забор на даче, портящий архитектурный облик, грозит штраф