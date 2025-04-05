https://ria.ru/20250405/zabor-2009459453.html

Юрист рассказала, за какой забор на даче могут оштрафовать

Юрист рассказала, за какой забор на даче могут оштрафовать - РИА Новости, 05.04.2025

Юрист рассказала, за какой забор на даче могут оштрафовать

Споры по поводу забора между соседями по даче вызваны либо его расположением, либо характеристиками. Как их разрулить и за что могут оштрафовать, рассказала... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T03:18:00+03:00

2025-04-05T03:18:00+03:00

2025-04-05T03:18:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

србуи иващенко

европейская юридическая служба

дача

дача

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Споры по поводу забора между соседями по даче вызваны либо его расположением, либо характеристиками. Как их разрулить и за что могут оштрафовать, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.Действующие правила рекомендуют устанавливать по периметру садовых участков на территории садоводства сетчатое ограждение высотой 1,2 — 1,8 метра. Также допускается устройство визуально проницаемых ограждений других типов или отсутствие ограждения. Со стороны улицы могут быть глухие заборы.Более детальные ограничения могут устанавливать местные нормативные акты, регулирующие градостроительную деятельность, в частности, нормативы градостроительного проектирования поселений. Если суд докажет, что ограждение не соответствует архитектурному облику территорий, возможен штраф в соответствии с локальным КоАП. Так, в Подмосковье это 3-4 тысячи рублей для физлиц.Еще одна причина спора — несоответствие забора кадастровым границам участка. Это решается установкой границ и приведением ограждения в соответствии с ними. Если добровольно не получается, решение принимает суд, заключила Иващенко.

https://ria.ru/20241229/uchastok-1991938233.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), србуи иващенко, европейская юридическая служба, дача, дача