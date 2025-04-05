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В украинском Дрогобыче из-за мобилизации произошел транспортный коллапс - РИА Новости, 05.04.2025
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В украинском Дрогобыче из-за мобилизации произошел транспортный коллапс
В украинском Дрогобыче из-за мобилизации произошел транспортный коллапс - РИА Новости, 05.04.2025
В украинском Дрогобыче из-за мобилизации произошел транспортный коллапс
Водители маршруток в Дрогобыче, расположенном во Львовской области Украины, устроили забастовку из-за угрозы насильственной мобилизации и не вышли на работу,... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T18:31:00+03:00
2025-04-05T18:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львовская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Водители маршруток в Дрогобыче, расположенном во Львовской области Украины, устроили забастовку из-за угрозы насильственной мобилизации и не вышли на работу, город остался без транспорта, сообщает украинское издание "Страна.ua", "В Дрогобыче Львовской области из-за действий ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) на работу сегодня не вышла ни одна маршрутка.. Забастовку водители объявили после того, как вчера, 4 апреля, их коллегу сняли прямо с автобуса и отправили на ВВК (военно-врачебную комиссию - ред.)", - сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на директора компании-перевозчика "Сигма" Михаила Пастушака, По его словам, сделать бронь от мобилизации для военнообязанных работников "практически нереально", поэтому водители отказались выходить на маршруты, чтобы не быть мобилизованными. В то же время, как передает издание, городские власти заверили, что принимают меры по стабилизации пассажирских перевозок в городе. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250405/rabota-2009536866.html
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в мире, украина, львовская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львовская область, Вооруженные силы Украины
В украинском Дрогобыче из-за мобилизации произошел транспортный коллапс

Водители маршруток во Львовской области устроили забастовку из-за мобилизации

CC BY-SA 4.0 / Konstantin Brizhnichenko / Это фотография объекта культурного наследия Украины, номер: 46-101-0548Город Львов
Город Львов - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Konstantin Brizhnichenko / Это фотография объекта культурного наследия Украины, номер: 46-101-0548
Город Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Водители маршруток в Дрогобыче, расположенном во Львовской области Украины, устроили забастовку из-за угрозы насильственной мобилизации и не вышли на работу, город остался без транспорта, сообщает украинское издание "Страна.ua",
«
"В Дрогобыче Львовской области из-за действий ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) на работу сегодня не вышла ни одна маршрутка.. Забастовку водители объявили после того, как вчера, 4 апреля, их коллегу сняли прямо с автобуса и отправили на ВВК (военно-врачебную комиссию - ред.)", - сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на директора компании-перевозчика "Сигма" Михаила Пастушака,
Водитель автобуса за рулем - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В Львовской области приостановили работу автобусов из-за мобилизации
Вчера, 16:05
По его словам, сделать бронь от мобилизации для военнообязанных работников "практически нереально", поэтому водители отказались выходить на маршруты, чтобы не быть мобилизованными. В то же время, как передает издание, городские власти заверили, что принимают меры по стабилизации пассажирских перевозок в городе.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Работники ТЦК в Одессе попытались мобилизовать водителя за рулем трамвая
7 октября 2024, 22:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛьвовская областьВооруженные силы Украины
 
 
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