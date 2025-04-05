В украинском Дрогобыче из-за мобилизации произошел транспортный коллапс
Водители маршруток во Львовской области устроили забастовку из-за мобилизации
CC BY-SA 4.0 / Konstantin Brizhnichenko / Это фотография объекта культурного наследия Украины, номер: 46-101-0548Город Львов
CC BY-SA 4.0 / Konstantin Brizhnichenko / Это фотография объекта культурного наследия Украины, номер: 46-101-0548
Город Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Водители маршруток в Дрогобыче, расположенном во Львовской области Украины, устроили забастовку из-за угрозы насильственной мобилизации и не вышли на работу, город остался без транспорта, сообщает украинское издание "Страна.ua",
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"В Дрогобыче Львовской области из-за действий ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) на работу сегодня не вышла ни одна маршрутка.. Забастовку водители объявили после того, как вчера, 4 апреля, их коллегу сняли прямо с автобуса и отправили на ВВК (военно-врачебную комиссию - ред.)", - сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на директора компании-перевозчика "Сигма" Михаила Пастушака,
По его словам, сделать бронь от мобилизации для военнообязанных работников "практически нереально", поэтому водители отказались выходить на маршруты, чтобы не быть мобилизованными. В то же время, как передает издание, городские власти заверили, что принимают меры по стабилизации пассажирских перевозок в городе.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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