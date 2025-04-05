https://ria.ru/20250405/zabastovka-2009553168.html

В украинском Дрогобыче из-за мобилизации произошел транспортный коллапс

В украинском Дрогобыче из-за мобилизации произошел транспортный коллапс - РИА Новости, 05.04.2025

В украинском Дрогобыче из-за мобилизации произошел транспортный коллапс

Водители маршруток в Дрогобыче, расположенном во Львовской области Украины, устроили забастовку из-за угрозы насильственной мобилизации и не вышли на работу,... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T18:31:00+03:00

2025-04-05T18:31:00+03:00

2025-04-05T18:31:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Водители маршруток в Дрогобыче, расположенном во Львовской области Украины, устроили забастовку из-за угрозы насильственной мобилизации и не вышли на работу, город остался без транспорта, сообщает украинское издание "Страна.ua", "В Дрогобыче Львовской области из-за действий ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) на работу сегодня не вышла ни одна маршрутка.. Забастовку водители объявили после того, как вчера, 4 апреля, их коллегу сняли прямо с автобуса и отправили на ВВК (военно-врачебную комиссию - ред.)", - сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на директора компании-перевозчика "Сигма" Михаила Пастушака, По его словам, сделать бронь от мобилизации для военнообязанных работников "практически нереально", поэтому водители отказались выходить на маршруты, чтобы не быть мобилизованными. В то же время, как передает издание, городские власти заверили, что принимают меры по стабилизации пассажирских перевозок в городе. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250405/rabota-2009536866.html

https://ria.ru/20241007/ukraina-1976858560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, львовская область, вооруженные силы украины