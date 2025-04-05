https://ria.ru/20250405/yager-2009552814.html

Производитель ликера Jägermeister обеспокоен пошлинами США

Производитель ликера Jägermeister обеспокоен пошлинами США - РИА Новости, 05.04.2025

Производитель ликера Jägermeister обеспокоен пошлинами США

Немецкая компания Mast-Jägermeister SE, которая занимается производством ликера Jägermeister, "серьезно обеспокоена" введением президентом США Дональдом Трампом РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T18:27:00+03:00

2025-04-05T18:27:00+03:00

2025-04-05T18:28:00+03:00

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

германия

алкоголь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953764849_0:299:1024:875_1920x0_80_0_0_3d0d985787ed894125a7333935eb0e9e.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Немецкая компания Mast-Jägermeister SE, которая занимается производством ликера Jägermeister, "серьезно обеспокоена" введением президентом США Дональдом Трампом высоких импортных пошлин, сообщила представитель производителя Мелани Шийя в ответ на запрос РИА Новости. "Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире рынком спиртных напитков премиум-класса и вторым по величине рынком для Jägermeister. Заявление администрации США о введении 20-процентных пошлин на продукцию из ЕС вызывает у нас серьезную обеспокоенность", - заявила Шийя РИА Новости. Она подчеркнула, что компания выступает за развитие свободной торговли и призывает к прекращению торгового конфликта. "Торговые конфликты в том виде, в каком они возникают сейчас, наносят ущерб свободной торговле, экономике и, в конечном итоге, потребителям. Поэтому мы призываем стороны-участники как можно скорее положить конец этому конфликту… Пошлины наносят ущерб всей нашей отрасли", - сообщила представитель Jägermeister. Она добавила, что компания оценивает "нестабильное развитие событий" в тесной координации с отраслевыми объединениями. Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://ria.ru/20250405/vino-2009478652.html

https://ria.ru/20250405/pivo-2009478026.html

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире, германия, алкоголь