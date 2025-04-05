Рейтинг@Mail.ru
Производитель ликера Jägermeister обеспокоен пошлинами США - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 05.04.2025 (обновлено: 18:28 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/yager-2009552814.html
Производитель ликера Jägermeister обеспокоен пошлинами США
Производитель ликера Jägermeister обеспокоен пошлинами США - РИА Новости, 05.04.2025
Производитель ликера Jägermeister обеспокоен пошлинами США
Немецкая компания Mast-Jägermeister SE, которая занимается производством ликера Jägermeister, "серьезно обеспокоена" введением президентом США Дональдом Трампом РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T18:27:00+03:00
2025-04-05T18:28:00+03:00
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
германия
алкоголь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953764849_0:299:1024:875_1920x0_80_0_0_3d0d985787ed894125a7333935eb0e9e.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Немецкая компания Mast-Jägermeister SE, которая занимается производством ликера Jägermeister, "серьезно обеспокоена" введением президентом США Дональдом Трампом высоких импортных пошлин, сообщила представитель производителя Мелани Шийя в ответ на запрос РИА Новости. "Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире рынком спиртных напитков премиум-класса и вторым по величине рынком для Jägermeister. Заявление администрации США о введении 20-процентных пошлин на продукцию из ЕС вызывает у нас серьезную обеспокоенность", - заявила Шийя РИА Новости. Она подчеркнула, что компания выступает за развитие свободной торговли и призывает к прекращению торгового конфликта. "Торговые конфликты в том виде, в каком они возникают сейчас, наносят ущерб свободной торговле, экономике и, в конечном итоге, потребителям. Поэтому мы призываем стороны-участники как можно скорее положить конец этому конфликту… Пошлины наносят ущерб всей нашей отрасли", - сообщила представитель Jägermeister. Она добавила, что компания оценивает "нестабильное развитие событий" в тесной координации с отраслевыми объединениями. Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
https://ria.ru/20250405/vino-2009478652.html
https://ria.ru/20250405/pivo-2009478026.html
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953764849_0:256:1024:1024_1920x0_80_0_0_b3ce82929e9999a7c43cf357c68d7bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире, германия, алкоголь
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Германия, Алкоголь
Производитель ликера Jägermeister обеспокоен пошлинами США

Немецкий производитель ликера Jägermeister серьезно обеспокоен пошлинами США

CC BY-SA 4.0 / Bjørn Erik Pedersen (cropped) / Flasker med Jägermeister VinmonopoletЛикер Jägermeister
Ликер Jägermeister - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Bjørn Erik Pedersen (cropped) / Flasker med Jägermeister Vinmonopolet
Ликер Jägermeister. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Немецкая компания Mast-Jägermeister SE, которая занимается производством ликера Jägermeister, "серьезно обеспокоена" введением президентом США Дональдом Трампом высоких импортных пошлин, сообщила представитель производителя Мелани Шийя в ответ на запрос РИА Новости.
"Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире рынком спиртных напитков премиум-класса и вторым по величине рынком для Jägermeister. Заявление администрации США о введении 20-процентных пошлин на продукцию из ЕС вызывает у нас серьезную обеспокоенность", - заявила Шийя РИА Новости.
Бокал с вином - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Пошлины США ставят под угрозу экспорт испанского вина, заявила эксперт
Вчера, 07:11
Она подчеркнула, что компания выступает за развитие свободной торговли и призывает к прекращению торгового конфликта.
"Торговые конфликты в том виде, в каком они возникают сейчас, наносят ущерб свободной торговле, экономике и, в конечном итоге, потребителям. Поэтому мы призываем стороны-участники как можно скорее положить конец этому конфликту… Пошлины наносят ущерб всей нашей отрасли", - сообщила представитель Jägermeister.
Она добавила, что компания оценивает "нестабильное развитие событий" в тесной координации с отраслевыми объединениями.
Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Производство пива - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В Нидерландах призвали США снизить пошлины на пиво
Вчера, 07:05
 
СШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ миреГерманияАлкоголь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала