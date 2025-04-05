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Жительница Курской области рассказала, как военный ВСУ вырвал у нее зуб - РИА Новости, 05.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:10 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/vsu-2009584752.html
Жительница Курской области рассказала, как военный ВСУ вырвал у нее зуб
Жительница Курской области рассказала, как военный ВСУ вырвал у нее зуб - РИА Новости, 05.04.2025
Жительница Курской области рассказала, как военный ВСУ вырвал у нее зуб
Боец ВСУ вырвал зуб у 72-летней жительницы села Мартыновка в Курской области, думая, что он золотой, рассказала РИА Новости сама Мария Стремоухова. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T23:10:00+03:00
2025-04-05T23:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 5 апр - РИА Новости. Боец ВСУ вырвал зуб у 72-летней жительницы села Мартыновка в Курской области, думая, что он золотой, рассказала РИА Новости сама Мария Стремоухова. ВСУ заставили ее покинуть дом в Мартыновке и уйти в Суджу, где она жила во временном жилье. "Сначала я была у себя дома (в Мартыновке). Потом два-три дня, они решили меня убрать, увести оттуда. Ну и я пошла в Суджу. По пути они у меня вырвали у меня вот зуб. Зуб они мне не выбили, а вырвали. У меня коронка была. Они думали, что золотая. Ну а у меня была обыкновенная простая колонка... Ну он взял и вырвал... Но я тогда замолчала, боялась, что меня убьют", - рассказала Мария. Она также отметила, что украинских бойцов не остановило и то, что она говорила с ними по-украински. "Он глаза вытаращил. Высокий страшный. Борода у него была. Он сказал мне, не распространяться о том, что он мне вырвал зуб. Другой - тот пытался остановить, он говорил: посмотри, она может наша, родная, а тот ничего не сказал, просто сплюнул", - рассказала Мария.
https://ria.ru/20241007/sudzha-1976672640.html
суджа
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суджа, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины
Жительница Курской области рассказала, как военный ВСУ вырвал у нее зуб

Курчанка рассказала, как военные ВСУ вырывали у людей зубы, считая их золотыми

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВ Курской области
В Курской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КУРСК, 5 апр - РИА Новости. Боец ВСУ вырвал зуб у 72-летней жительницы села Мартыновка в Курской области, думая, что он золотой, рассказала РИА Новости сама Мария Стремоухова.
ВСУ заставили ее покинуть дом в Мартыновке и уйти в Суджу, где она жила во временном жилье.
«
"Сначала я была у себя дома (в Мартыновке). Потом два-три дня, они решили меня убрать, увести оттуда. Ну и я пошла в Суджу. По пути они у меня вырвали у меня вот зуб. Зуб они мне не выбили, а вырвали. У меня коронка была. Они думали, что золотая. Ну а у меня была обыкновенная простая колонка... Ну он взял и вырвал... Но я тогда замолчала, боялась, что меня убьют", - рассказала Мария.
Она также отметила, что украинских бойцов не остановило и то, что она говорила с ними по-украински.
"Он глаза вытаращил. Высокий страшный. Борода у него была. Он сказал мне, не распространяться о том, что он мне вырвал зуб. Другой - тот пытался остановить, он говорил: посмотри, она может наша, родная, а тот ничего не сказал, просто сплюнул", - рассказала Мария.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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