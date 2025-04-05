https://ria.ru/20250405/vsu-2009561277.html
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 05.04.2025
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
Украинские войска атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T19:25:00+03:00
2025-04-05T19:25:00+03:00
2025-04-05T19:25:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ нанесли удары по пяти населённым пунктам. Предварительно, обошлось без пострадавших. Село Илек-Пеньковка Краснояружского района подверглось обстрелу - в 6 частных домах выбиты окна, повреждены кровли и заборы. В селе Красный Октябрь Белгородского района на территории недействующего предприятия ударом FPV-дрона повреждён инфраструктурный объект водоснабжения", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Шебекинском округе в селе Безлюдовка в результате атаки беспилотника повреждена кровля частного дома, а также посечены осколками три транспортных средства. В селе Вознесеновка был сбит FPV-дрон. "Село Байцуры Борисовского района атаковано вражеским беспилотником, перебита линия электропередачи — сёла Байцуры и Богун-Городок временно остаются без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - отметил глава области.
https://ria.ru/20250405/ataka-2009553023.html
https://ria.ru/20250405/voennye-2009500277.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Красный Октябрь, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
Гладков сообщил об ударах ВСУ по пяти населенным пунктам в Белгородской области