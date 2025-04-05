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ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 05.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:25 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/vsu-2009561277.html
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 05.04.2025
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
Украинские войска атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T19:25:00+03:00
2025-04-05T19:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
красный октябрь
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ нанесли удары по пяти населённым пунктам. Предварительно, обошлось без пострадавших. Село Илек-Пеньковка Краснояружского района подверглось обстрелу - в 6 частных домах выбиты окна, повреждены кровли и заборы. В селе Красный Октябрь Белгородского района на территории недействующего предприятия ударом FPV-дрона повреждён инфраструктурный объект водоснабжения", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Шебекинском округе в селе Безлюдовка в результате атаки беспилотника повреждена кровля частного дома, а также посечены осколками три транспортных средства. В селе Вознесеновка был сбит FPV-дрон. "Село Байцуры Борисовского района атаковано вражеским беспилотником, перебита линия электропередачи — сёла Байцуры и Богун-Городок временно остаются без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - отметил глава области.
https://ria.ru/20250405/ataka-2009553023.html
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белгородская область, красный октябрь, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Красный Октябрь, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

Гладков сообщил об ударах ВСУ по пяти населенным пунктам в Белгородской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ нанесли удары по пяти населённым пунктам. Предварительно, обошлось без пострадавших. Село Илек-Пеньковка Краснояружского района подверглось обстрелу - в 6 частных домах выбиты окна, повреждены кровли и заборы. В селе Красный Октябрь Белгородского района на территории недействующего предприятия ударом FPV-дрона повреждён инфраструктурный объект водоснабжения", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Губернатор добавил, что в Шебекинском округе в селе Безлюдовка в результате атаки беспилотника повреждена кровля частного дома, а также посечены осколками три транспортных средства. В селе Вознесеновка был сбит FPV-дрон.
"Село Байцуры Борисовского района атаковано вражеским беспилотником, перебита линия электропередачи — сёла Байцуры и Богун-Городок временно остаются без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - отметил глава области.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьКрасный ОктябрьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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