https://ria.ru/20250405/vsu-2009561277.html

ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 05.04.2025

ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

Украинские войска атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T19:25:00+03:00

2025-04-05T19:25:00+03:00

2025-04-05T19:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

красный октябрь

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg

БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ нанесли удары по пяти населённым пунктам. Предварительно, обошлось без пострадавших. Село Илек-Пеньковка Краснояружского района подверглось обстрелу - в 6 частных домах выбиты окна, повреждены кровли и заборы. В селе Красный Октябрь Белгородского района на территории недействующего предприятия ударом FPV-дрона повреждён инфраструктурный объект водоснабжения", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Шебекинском округе в селе Безлюдовка в результате атаки беспилотника повреждена кровля частного дома, а также посечены осколками три транспортных средства. В селе Вознесеновка был сбит FPV-дрон. "Село Байцуры Борисовского района атаковано вражеским беспилотником, перебита линия электропередачи — сёла Байцуры и Богун-Городок временно остаются без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - отметил глава области.

https://ria.ru/20250405/ataka-2009553023.html

https://ria.ru/20250405/voennye-2009500277.html

белгородская область

красный октябрь

белгородский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, красный октябрь, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия