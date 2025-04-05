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ВСУ обстреляли группу мирных жителей при эвакуации из Гуево - РИА Новости, 05.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:43 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/vsu-2009541431.html
ВСУ обстреляли группу мирных жителей при эвакуации из Гуево
ВСУ обстреляли группу мирных жителей при эвакуации из Гуево - РИА Новости, 05.04.2025
ВСУ обстреляли группу мирных жителей при эвакуации из Гуево
ВСУ обстреляли артиллерией группу мирных жителей, в которой была несовершеннолетняя девочка, во время эвакуации из приграничного Гуево в Курской области. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T16:43:00+03:00
2025-04-05T16:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 5 апр – РИА Новости. ВСУ обстреляли артиллерией группу мирных жителей, в которой была несовершеннолетняя девочка, во время эвакуации из приграничного Гуево в Курской области. Военнослужащие 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" организовывают и выводят группы мирных граждан из Гуева. "Мы вышли из подвала, дошли уже до середины улицы, как начались прилёты. Мы прошли три метра, упали, потому что опять что-то свистело. И так мы шли до самого леса", – рассказала РИА Новости попавшая под обстрел ВСУ девочка Олеся. По её словам, дальше группа эвакуируемых бойцами людей двигалась по лесу, прячась от летавших над ними БПЛА. "Мы шли по узкой тропинке. Я видела, что по левой стороне были мины. Их (ВСУ – ред.) заминировали, веревки были натянуты (растяжки противопехотных мин – ред.), стояли баклажки. Вокруг валялось много дронов, всё это обходили. Были и колокольчики – мины (кассетные суббоеприпасы – ред.)", - рассказала Олеся. Она пояснила, что вместе с ее родителями российские бойцы аккуратно провели по минному полю.
https://ria.ru/20240828/vsu-1968971389.html
https://ria.ru/20241220/vsu-1990311445.html
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли группу мирных жителей при эвакуации из Гуево

ВСУ обстреляли семью с ребенком при эвакуации из Гуево

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КУРСК, 5 апр – РИА Новости. ВСУ обстреляли артиллерией группу мирных жителей, в которой была несовершеннолетняя девочка, во время эвакуации из приграничного Гуево в Курской области.
Военнослужащие 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" организовывают и выводят группы мирных граждан из Гуева.
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"Мы вышли из подвала, дошли уже до середины улицы, как начались прилёты. Мы прошли три метра, упали, потому что опять что-то свистело. И так мы шли до самого леса", – рассказала РИА Новости попавшая под обстрел ВСУ девочка Олеся.
По её словам, дальше группа эвакуируемых бойцами людей двигалась по лесу, прячась от летавших над ними БПЛА.
"Мы шли по узкой тропинке. Я видела, что по левой стороне были мины. Их (ВСУ – ред.) заминировали, веревки были натянуты (растяжки противопехотных мин – ред.), стояли баклажки. Вокруг валялось много дронов, всё это обходили. Были и колокольчики – мины (кассетные суббоеприпасы – ред.)", - рассказала Олеся.
Она пояснила, что вместе с ее родителями российские бойцы аккуратно провели по минному полю.
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