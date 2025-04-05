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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.04.2025
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14:19 05.04.2025 (обновлено: 14:28 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/vsu-2009518605.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Потери украинских войск в приграничном районе Курской области превысили 210 военнослужащих, боевую машину пехоты и два бронетранспортера, сообщило Минобороны... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:19:00+03:00
2025-04-05T14:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Потери украинских войск в приграничном районе Курской области превысили 210 военнослужащих, боевую машину пехоты и два бронетранспортера, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, миномет, а также восемь пунктов управления БПЛА", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 72 150 военнослужащих, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 296 бронетранспортеров, 2252 боевые бронированные машины, 2618 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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россия, курская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ потеряли более 210 военных, БМП и пять бронемашин в Курской области за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Потери украинских войск в приграничном районе Курской области превысили 210 военнослужащих, боевую машину пехоты и два бронетранспортера, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, миномет, а также восемь пунктов управления БПЛА", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 72 150 военнослужащих, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 296 бронетранспортеров, 2252 боевые бронированные машины, 2618 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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