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ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ - РИА Новости, 06.04.2025

ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-05T14:04:00+03:00

2025-04-05T14:04:00+03:00

2025-04-06T00:59:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в военном ведомстве, удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными силами и артиллерией. Целью также стали скопление живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.Силы ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 208 беспилотников.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250405/drony-2009517275.html

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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, украина