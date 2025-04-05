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ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ - РИА Новости, 06.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 05.04.2025 (обновлено: 00:59 06.04.2025)
https://ria.ru/20250405/vsu-2009517424.html
ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ - РИА Новости, 06.04.2025
ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-05T14:04:00+03:00
2025-04-06T00:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в военном ведомстве, удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными силами и артиллерией. Целью также стали скопление живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.Силы ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 208 беспилотников.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250405/drony-2009517275.html
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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома и склады с боеприпасами ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Как уточнили в военном ведомстве, удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными силами и артиллерией. Целью также стали скопление живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.
Силы ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 208 беспилотников.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы РФУкраина
 
 
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