Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/vsu-2009516800.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 05.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, четыре танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T13:58:00+03:00
2025-04-05T13:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565554_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a7460248420a8ed392ed99a1d4c77fd5.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, четыре танка, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка, Правдовка, Заря и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, украинские войска потеряли до 300 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20250405/dnepr-2009516302.html
константиновка
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565554_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bfd10357215b74557fb3a562b6c1b51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

ВСУ потеряли до 300 военных и четыре танка в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120мм миномета
Боевая работа расчета 120мм миномета - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета 120мм миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, четыре танка, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка, Правдовка, Заря и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, украинские войска потеряли до 300 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Группировка "Днепр" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Вчера, 13:53
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала