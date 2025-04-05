https://ria.ru/20250405/vsu-2009516800.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 05.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, четыре танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T13:58:00+03:00

2025-04-05T13:58:00+03:00

2025-04-05T13:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

константиновка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, четыре танка, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка, Правдовка, Заря и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, украинские войска потеряли до 300 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20250405/dnepr-2009516302.html

константиновка

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