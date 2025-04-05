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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 05.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, четыре танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T13:58:00+03:00
2025-04-05T13:58:00+03:00
2025-04-05T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, четыре танка, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка, Правдовка, Заря и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, украинские войска потеряли до 300 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.
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Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли до 300 военных и четыре танка в зоне действий "Юга"