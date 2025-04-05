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Минобороны рассказало от атаках ВСУ на российские энергообъекты
Минобороны рассказало от атаках ВСУ на российские энергообъекты - РИА Новости, 05.04.2025
Минобороны рассказало от атаках ВСУ на российские энергообъекты
Украинские войска за минувшие сутки 14 раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T13:19:00+03:00
2025-04-05T13:19:00+03:00
2025-04-05T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 14 раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Минобороны рассказало от атаках ВСУ на российские энергообъекты
ВСУ за прошедшие сутки совершили 14 атак на российские энергообъекты