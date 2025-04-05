Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало от атаках ВСУ на российские энергообъекты - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 05.04.2025 (обновлено: 13:31 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/vsu-2009513634.html
Минобороны рассказало от атаках ВСУ на российские энергообъекты
Минобороны рассказало от атаках ВСУ на российские энергообъекты - РИА Новости, 05.04.2025
Минобороны рассказало от атаках ВСУ на российские энергообъекты
Украинские войска за минувшие сутки 14 раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T13:19:00+03:00
2025-04-05T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005174829_228:240:3072:1840_1920x0_80_0_0_189d08f5d98e5af68f87984d3e47a548.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 14 раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250405/andreevka-2009477281.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005174829_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce53f292f158c6727c6b53e2b9e7e24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Минобороны рассказало от атаках ВСУ на российские энергообъекты

ВСУ за прошедшие сутки совершили 14 атак на российские энергообъекты

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 14 раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
ВСУ забросали гранатами подвал с гражданскими в Андреевке, рассказал офицер
Вчера, 06:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала