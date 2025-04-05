https://ria.ru/20250405/vsu-2009513634.html

Минобороны рассказало от атаках ВСУ на российские энергообъекты

Минобороны рассказало от атаках ВСУ на российские энергообъекты - РИА Новости, 05.04.2025

Минобороны рассказало от атаках ВСУ на российские энергообъекты

Украинские войска за минувшие сутки 14 раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T13:19:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 14 раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250405/andreevka-2009477281.html

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